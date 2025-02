Schlagerstar Lorenz Büffel teilt irres Geheimnis –„Fast mein ganzes Leben“

Seine treuen Anhänger wissen, dass auf ihn immer Verlass ist! Wenn Partysänger Lorenz Büffel (45) auf der sonnigen Baleareninsel Mallorca die Bühne betritt, wird die Stimmung garantiert zum Kochen gebracht. Hier begeistert er die Massen und animiert sie mit seinen Hits zum Tanzen und Singen.

Doch jetzt zeigt der Partykönig eine ganz neue Seite von sich: Abseits der lauten Beats hat er eine kuriose Affinität. Wer oder was hat es ihm so richtig angetan? In einem RTL-Interview gibt er nun spannende Einblicke.

Lorenz Büffel hat nicht nur die Musik und seine Familie im Herzen

Dass Stimmungskanone Lorenz Büffel für viele Überraschungen gut ist, ist nichts Neues. Doch mit einem aktuellen Geständnis hätte man so nicht gerechnet!

+++ Ebenfalls sehr interessant: Christine Neubauer privat: Zwischen Erfolg und Schmerz – die unbekannten Seiten der Schauspielerin +++

Ganz offen gesteht der 45-Jährige: „Seitdem ich sechs Jahre alt bin, bin ich ein unfassbarer ,Star Wars’-Fan. Also quasi schon fast mein ganzes Leben!“ Dabei hat er sich über die Jahre zu einem Sammler von Star-Wars-Figuren entwickelt, die selbstverständlich in den eigenen vier Wänden in Schränken aufbewahrt werden.

Und wie sollte es anders sein: In der gesamten Familie hat sich das Star-Wars-Fieber verbreitet! So teilt sein kleiner Sohnemann Leo die gleiche Liebe für die altbekannten Film-Klassiker sowie für die bunten Figuren und sogar Ehefrau Emily kann nach und nach immer mehr die Passion ihres Mannes verstehen. Der Grund dafür war ein Besuch bei der Celebration in London.

Lorenz Büffel: Sein Star-Wars-Fieber breitet sich immer mehr aus

Lediglich der kleinste Mann im Bunde, der fünf Monate junge Bruno, ist für Star Wars noch nicht bereit. Aber auch das kann sich ja noch im Laufe der Jahre ändern. Eins steht für Emily jedoch fest: Ihr eigenes Haus soll sich nicht zu einem Star-Wars-Universum wandeln. Es bleibt spannend, ob sich Lorenz an diese Vorschriften halten kann. Zukünftig verfolgt er neben neuen Tracks noch weitere ausgeklügelte Pläne: So sollen seine besonderen Star-Wars-Exponate die ganze Welt sehen.

Demnach plane er, seine ausgestellten Stücke als „erstes privates ,Star Wars’-Museum“ eintragen zu lassen. Schon fleißig habe er Visitenkarten ausgedruckt, die er bald bei der „Star Wars Celebracion“ in Tokio eingefleischten Fans aushändigen möchte. Schlussendlich dürften seine Schlagerfans diese kuriosen Pläne gespannt mitverfolgen. Vielleicht verzeichnet der Sänger ja bald noch auf ganz anderem Gebiet eindrucksvolle Erfolge.