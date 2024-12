„DSDS“-Jurorin Loredana lüftet Geheimnis – „Für immer“

Die erfolgreiche Rapperin und DSDS-Jurorin Loredana überrascht ihre Fans aktuell und lüftete auf Instagram ein Geheimnis. So habe sie ihren Freund, BVB-Kicker Karim Adeyemi (22), nach zweijähriger Beziehung im Oktober heimlich geheiratet.

Für Loredana ist es bereits das zweite Eheversprechen. Dabei machten schon im Oktober erste Gerüchte die Runde. Sie wurden durch einen Instagram Post der im schweizerischen Luzern aufgewachsenen DSDS-Jurorin befeuert. Nach dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow teilte sie ein Bild mit Adeyemis Mutter und schrieb dazu: „Schwiegermutter happy, Schwiegertochter happy.“

Loredana und Karim Adeyemi schweben im Eheglück

Dennoch mussten sich ihre Anhänger noch zwei Monate gedulden. Jetzt aber gibt es unmissverständliche Beweise!

Auf Instagram bestätigte sie die Schlagzeilen und postete einen Schnappschuss, der sie und ihren frisch gebackenen Ehemann, Karim Adeyemi, Arm in Arm zeigt. Beide halten ihre Hände in die Kamera, und was ins Auge sticht: An ihren Ringfingern blitzen Eheringe. Dazu verriet die 29-Jährige ihren Fans das Hochzeitsdatum und schrieb: „Für immer.“

Dies ist Loredanas neuer Name

Loredana hat auf der Social-Media-Plattform sogar schon ihren Namen geändert und heißt nun Loredana Adeyemi. Wie die Schweizer Zeitung „Blick“ berichtete, liegen auch amtliche Dokumente vor, die bestätigen, dass das Paar den Bund fürs Leben geschlossen hat.

Zuvor war sie mit dem Musiker Mozzik verheiratet. Ihre Scheidung wurde erst kürzlich vollzogen. In ihrer im November erschienenen Autobiografie „Als mein Herz brach“ schreibt der Rap-Star: „Was viele nicht wissen: Wir sind mittlerweile zwar bereits seit fünf Jahren getrennt, geschieden sind wir allerdings erst seit Kurzem.“