Loredana: Mitten im DSDS-Finale schrieb sie BVB-Star Adeyemi eine Nachricht

Seine Stimme ist einfach unbeschreiblich – Christian Jährig ist DER Star der diesjährigen DSDS-Staffel. Sein Organ, kaum zu beschreiben, kein anderer der vier Finalisten der RTL-Castingshow sang mit so viel Gefühl wie der 30-Jährige.

Das Geheimnis: Christian kam nie in den Stimmbruch, wurde wegen seiner hohen Tonlage ab der fünften Klasse von seinen Mitschülern gemobbt, sogar seine Lehrer sollen sich über ihn lustig gemacht haben. Doch nun ist damit Schluss. Christian verzauberte die DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen, Loredana, Pietro Lombardi und Beatrice Egli ein ums andere Mal. Mit seinem Cover von Celine Dions Welthit „My heart will go on“ setzte er im Finale dann schließlich der Torte die Kirsche auf.

Loredana zückt im DSDS-Finale ihr Handy

Die Jury, an diesem Abend nicht immer einer Meinung, feierte den 30-Jährigen. Dieter Bohlen mutmaßte gar, dass er mit diesem Auftritt DSDS für sich entschieden habe. Und Loredana? Die verriet, dass sie während des Auftrittes ihr Smartphone herausgeholt und eine Nachricht an ihren Freund, bekanntlich BVB-Star Karim Adeyemi geschickt habe.

Sie habe ihm geschrieben, so Loredana, dass sie, wenn sie singen könnte, ihm das Lied auch so gesungen hätte. Wie niedlich. Eine solche Form der Aufmunterung hätte der BVB-Flügelflitzer sicherlich gut gebrauchen können. Laboriert Karim Adeyemi doch an einem Muskelfaserriss, verpasste die letzten Spiele seines Vereins, der sich heute im Auswärtsspiel gegen Mainz 05 bis auf die Knochen blamierte.

3:1 für die Mainzer stand es nach 90 Minuten, in denen der BVB nicht nur spielerisch mal wieder auf ganzer Linie enttäuschte, sondern auch künftig noch auf Kapitän Emre Can verzichten muss. Der holte sich nämlich eine unnötige Rote Karte ab. Na, dann hoffen wir mal, dass Loredana ihren Karim schnell wieder gesund singt. Borussia Dortmund könnte ihn gut gebrauchen.