Linkin Park ist zurück: Mit neuer Stimme auf Tournee

Jahrelang war es still um Linkin Park, doch jetzt melden sich die Rockgiganten fulminant zurück – und das mit einer neuen Frontfrau!

Nach dem tragischen Verlust von Chester Bennington im Jahr 2017 hatte die Band pausiert, doch die Zukunft sieht nun vielversprechend aus. Die 38-jährige Emily Armstrong, bekannt von der Band „Dead Sara“, übernimmt das Mikrofon und bringt eine gewaltige Portion Energie mit.

Linkin Park spielt auch in Deutschland

In einem elektrisierenden Auftritt aus Los Angeles präsentierte sich die Band in neuer Formation. Die Fans konnten sich kaum halten vor Begeisterung, als Armstrong die Bühne betrat und die bekannten Klänge von Linkin Park mit ihrer einzigartigen Stimme verschmolz. Doch das war noch lange nicht alles: Auch ein neues Album steht in den Startlöchern.

„From Zero“ wird am 15. November veröffentlicht und verspricht eine Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Band. Die Spekulationen um ein Comeback hatten die Fans bereits mit geheimnisvollen Countdowns auf die Folter gespannt. Mit der Single „The Emptiness Machine“ gibt die Band einen ersten Vorgeschmack auf die neue musikalische Ausrichtung.

Mike Shinoda beschreibt in einer Mitteilung den neuen Sound als eine Mischung aus dem typischen Linkin Park-Stil, angereichert mit frischer Lebendigkeit. Neben Emily Armstrong gibt es noch weitere Neuzugänge. Colin Brittain sitzt nun am Schlagzeug und Alex Feder übernimmt vorübergehend die Gitarre.

Doch die Essenz von Chester Bennington bleibt Teil der Band, wie Shinoda auf dem Konzert betont: „Die Rolle von Chester liegt bei jedem von euch.“

Freuen dürfen sich die Fans auch auf eine weltweite Tournee. Am 22. September tritt Linkin Park in Hamburg auf, gefolgt von weiteren Konzerten in London, Seoul und New York.