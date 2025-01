Leyla Lahouar entdeckt Capri-Sonne – der Preis lässt sie schlucken: „Einfach krank“

Schon im „Dschungelcamp“ fiel Leyla Lahouar mit ihrer offenen Art auf. Die 28-Jährige nimmt selten ein Blatt vor den Mund, sagt ihre Meinung gerne frei heraus. Dazu lässt sie ihre Instagram-Community an ihrem Alltag teilhaben – auch an den weniger schönen Momenten.

Denn einen solchen erlebte Leyla Lahouar jetzt beim Einkaufen. Der Preis eines Trinkpäckchens missfiel ihr ordentlich. Auf Instagram teilte die Freundin von Mike Heiter einen kurzen Clip zu ihrem Erlebnis.

Leyla Lahouar und Mike Heiter zuvor zu Gast auf dem Presseball Berlin

Noch am Samstag (18. Januar) war sie gemeinsam mit ihrem Partner beim Presseball Berlin zu Gast. Dabei trug die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin ein pompöses, goldenes Kleid. Natürlich durfte auch das auffällige Make-Up nicht fehlen. Dazu kombinierte Leyla Lahouar XXL-Ohrringe. Und auch Mike putzte sich für den Abend ordentlich heraus – wie es sich für einen Ball eben gehört.

Auf dem Presseball Berlin erlebte das Reality-TV-Pärchen offenbar einen schönen Abend, ließ auch hier seine Instagram-Fangemeinde an dem Erlebnis teilhaben. Doch nur einen Tag später gab es ein böses Erwachen, als Leyla Lahouar sich den Preis für ein Trinkpäckchen genauer anschaute.

Leyla Lahouar entdeckt Capri-Sonne – der Preis lässt sie schlucken

„Die sind doch einfach krank. 2,29 Euro für eine Capri-Sonne, also wo leben wir denn hier?“, fragte sich die diesjährige „Let’s Dance“-Kandidatin, während sie ihren Fans per Instagram-Story einen Blick in das Regal und auf das Preisschild gewährte. Wo genau Leyla das teure Trinkpäckchen aufgespürt hat, lässt sie offen. Fakt ist, dass es an Orten wie beispielsweise Flughäfen oder Bahnhöfen gut und gerne mal vorkommen kann, dass Lebensmittel extrem teuer angeboten werden.