„Dschungelcamp“-Paar bald vor dem Altar – DIESER Wunsch sticht heraus

Schneller als die Formel 1 und leidenschaftlicher als ein Sommerflirt – so könnte man die Beziehung von Mike Heiter und Leyla Lahouar beschreiben. Das Paar, das sich Anfang 2024 im Dschungelcamp kennen und lieben lernte, hat seitdem das Gaspedal voll durchgedrückt. Nach ihrer Verlobung im Promi Big Brother-Container sollen nun bald die Hochzeitsglocken läuten.

Doch bevor das „Ja-Wort“ fällt, steht noch die Organisation der Verlobungsparty auf der To-do-Liste. „Wir möchten so schnell wie möglich heiraten. Aber zuerst wollen wir die Verlobungsparty endlich mal organisiert bekommen“, verrieten die beiden anlässlich der „Reality Awards“ gegenüber „Bild“.

„Dschungelcamp“-Paar fiebert Hochzeit entgegen

Das Power-Couple lässt keine Gelegenheit aus, um im Rampenlicht zu stehen. Ob auf Instagram, in TV-Formaten oder bei gemeinsamen Projekten – Mike und Leyla sind ein eingespieltes Team. Ihre Liebe hat nicht nur das Publikum begeistert, sondern auch ihren Karrieren neuen Schwung verliehen. Doch eines ist klar: Bei ihrer Hochzeit wird auf Ex-Partner verzichtet.

„Wir werden auf keinen Fall irgendeinen Ex einladen“, betont Mike und schafft klare Verhältnisse. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die beiden träumen von einer Traumhochzeit an einem paradiesischen Ort. Leyla schwärmt: „2025 soll die Hochzeit an einem schönen warmen Ort nah am Wasser und mit Palmen stattfinden. Das ist unser großer Wunsch und unser Ziel.“

Doch was wäre eine Hochzeit ohne Freunde? Mikes bester Kumpel Gigi Birofio wird sicherlich nicht fehlen. Dabei könnte der „Dschungelcamp“-Star eine entscheidende Rolle am großen Tag spielen. Auch wenn die Hochzeit vermutlich nicht in Deutschland stattfinden wird, könnte ein beliebtes Datum für die standesamtliche Trauung im nächsten Jahr am 25.05.2025 sein, wie das Paar gegenüber „Gala“ verrät.