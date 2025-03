„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar teilt erste Bilder im Brautkleid – ihr Verlobter Mike Heiter flippt aus

Der Liebescountdown läuft! Während „Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar gerade vollends damit beschäftigt ist, sich auf eine neue Ausgabe von „Let’s Dance“ zu freuen und mit Profitänzer Sergiu Maruster den nächsten Tanz einzustudieren, laufen die Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit mit Mike Heiter auf Hochtouren.

Jetzt war Leyla zwischen ihren Tanztrainings für die RTL-Show sogar schon beim Brautkleid-Shoppen!

Leyla Lahouar im Hochzeitskleid – erste Bilder!

Die Hochzeit des „Dschungelcamp“-Paares findet ganz romantisch am 30. August 2025 an der italienischen Amalfi-Küste statt. Für so eine traumhafte Kulisse bedarf es auch eines traumhaften Brautkleids. Leyla, die aus Frankfurt kommt, hat sich in der deutschen Finanzmetropole nach einem passenden Kleid umgesehenen – und wurde fündig!

Auf Instagram teilt der Reality-Star, der 2023 durch „Der Bachelor“ bekannt wurde, ein paar Kleider von der Anprobe. Ob A-Linienkleid mit Wasserfallausschnitt und viel Glitzer, ein trägerloses Fit-and-Fare-Kleid mit Pailletten und Überrock oder aber ein pompöses, schlichtes Prinzessinnenkleid – einen klaren Stil hat Leyla mit der Auswahl an Angeboten, die sie ihren Fans zeigt, offenbar nicht gehabt.

Was sie ganz sicher sagen kann: „Diese Hochzeitskleider sind es nicht geworden, aber ich bin fündig geworden.“

Das Kleid, mit dem sie letztendlich vor dem Traualtar „Ja“ sagen wird, zeigt die „Let’s Dance“-Teilnehmerin also natürlich noch nicht. Schließlich soll der Bräutigam Mike sie vorher noch nicht in DEM Kleid sehen.

Unter den Beitrag kommentiert ihr Schatz aber dennoch fleißig und hinterlässt seiner liebsten sechs Herzchen-Emojis. Keine Frage: Der Bald-Ehemann scheint hin und weg von Leyla im Brautkleid zu sein, egal, in welchem Stil!

Und auch andere Fans haben einige Meinungen auf Leylas Instagram-Kanal hinterlassen. So heißt es unter anderem:

„Wow, die Kleider sind wunderschön“

„Ich bin so gespannt, ich kann es kaum erwarten“

„Du wirst die schönste Braut des Jahres werden“

„Oh mein Gott, die sind alle so wundervoll. Ich frag‘ mich grad echt, WIE krass dann das Kleid sein muss, das du gewählt hast, wenn es diese nicht geworden sind!“

Der große Tag der beiden Reality-Stars, die sich 2024 im „Dschungelcamp“ näher kennengelernt und live im TV bei „Promi Big Brother“ verlobt hatten, wird im Rahmen einer Doku-Soap „Die Heiters: Jetzt wird geheiratet!“ live von „Bild“ begleitet.