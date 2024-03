„Let’s Dance“ bestätigt Gerüchte – und lässt die Baby-Bombe platzen

Darauf haben die Fans von „Let’s Dance“ sehnsüchtig gewartet: Das Traumpaar Renata und Valentin Lusin sind endlich Eltern geworden. Das bestätigt die RTL-Sendung nun offiziell via Instagram und teilt das erste Foto der frisch gebackenen Eltern und der kleinen Tochter. Alle freuen sich riesig – doch kaum einen überrascht diese tolle Nachricht.

„Let’s Dance“-Fans hatten Vorahnung

Es dürfte die schönste Nachricht der Woche für alle „Let’s Dance“-Fans sein. Schließlich fiebern sie schon seit Monaten mit den Lusins mit und freuen sich mit ihnen auf ihr erstes Kind. Doch viele Zuschauer hatten bereits eine Vorahnung. Spätestens, als am Donnerstag (21. März) die Nachricht kam, dass Valentin in Show vier nicht mittanzt, haben es einige Fans vermutet.

Doch nun herrscht Gewissheit. Zu einem ersten Foto der nun dreiköpfigen Familie heißt es: „Das Baby von Renata und Valentin ist da! Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56cm das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf! Wir freuen uns so sehr, dass die „Let’s Dance“-Familie gewachsen ist.“ Und auch Valentin sagt: „Ich bin der überglücklichste Tänzer der Welt!“

„Let’s Dance“: Fans sind völlig aus dem Häuschen

Binnen weniger Minuten nach Veröffentlichung der Nachricht überschlagen sich die Glückwünsche in den Kommentaren. Nach rund 40 Minuten gratulieren rund 3.000 Menschen den beiden bereits. Neben Profitänzer-Kollegen, teilen auch zahlreiche Ex-Teilnehmer liebe Worte mit den Lusins.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bleibt abzuwarten, inwieweit die tollen Nachrichten in der vierten Folge am Freitagabend (22. März) thematisiert werden. Doch eins steht fest: Alle Promis und Profis dürften sich riesig für die frisch gebackenen Eltern freuen!