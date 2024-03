„Let’s Dance“: Zwischen IHNEN hat es gefunkt: „Das hat uns gleich verbunden“

Die aktuelle Staffel von „Let’s Dance“ ist in vollem Gange. Kommenden Freitag (22. März) sehen die Zuschauer bereits die vierte Folge bei RTL. So langsam werden auch die Promis und die Profitänzer warm miteinander. Zwischen zwei prominenten Kandidaten soll es allerdings schon zu Beginn gefunkt haben. In der „Exclusiv“-Sendung nach Show drei verraten die beiden Moderatorin Frauke Ludowig intime Details.

„Let’s Dance“: Jetzt ist es raus!

Die Rede ist von Schauspielerin Larissa Strahl und Sängerin Lulu Lewe! Die beiden haben sich von Anfang an blendend verstanden – wenn auch nur auf freundschaftlicher Ebene. Im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig schwärmen die beiden von ihrer Verbindung zueinander.

+++ „Let’s Dance“-Star Renata Lusin perplex – „Das hat es noch nie gegeben“ +++

„Wir waren von Anfang an in der gleichen Gruppe beim Gruppentanz, und da fing das schon an, dass wir beide connectet haben und gemeinsam durch emotionale Höhen und Tiefen gegangen sind, das hat uns gleich verbunden“, erklärt die kleine Schwester von Sarah Connor. Ihre neu gewonnene Freundin sieht das Ganze ähnlich.

„Let’s Dance“: Larissa Strahl wird deutlich

Der ganze Trubel, den „Let’s Dance“ nun mal mit sich bringt, kann einen schon überfordern. Umso wichtiger ist es, Bezugspersonen innerhalb der Show zu haben. Die haben Lulu Lewe und Larissa Strahl seit Tag eins ineinander gefunden, wie sie erzählen.

„Mir hat es schon bei der Kennenlernshow wahnsinnig etwas gegeben, diese Aufregung mit ihr teilen zu können. Irgendwie schweißt das einen zusammen“, sagt Larissa Strahl im „Exclusiv“-Interview. Na, wenn das mal kein Startschuss für eine tolle Freundschaft ist!

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

In Folge drei flog Model Eva Padberg raus. Für die Überraschung des Abends sorgte Comedian Tony Bauer gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan, welche die erste „10“ der Staffel bekamen.

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.