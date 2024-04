„Let’s Dance“: Auftritt löst Debatte aus – „Ich schäme mich nicht“

Auf der Tanzfläche von „Let’s Dance“ bewies Tony Bauer in der letzten Show nicht nur tänzerisches Talent, sondern auch persönlichen Mut. Sein Contemporary-Tanz mit Tanzpartnerin Anastasia Stan sorgte nicht nur für Begeisterung, sondern auch für Diskussionen hinter den Kulissen.

Der mutige Schritt, sich während der Performance oben ohne zu präsentieren, rückte eine ganz persönliche Herausforderung in den Fokus: Tony Bauer wird aufgrund des Kurzdarmsyndroms seit seiner Kindheit durch einen Schlauch in der Brust ernährt.

„Let’s Dance“: Ein sichtbares Zeichen von Stärke

Bauer, der für seine humorvollen Auftritte als Komiker bekannt ist, entschied sich bewusst dafür, den Schlauch während der Live-Show nicht zu verstecken. „Es gab erst eine Debatte, ob ich das Shirt zu oder auf lasse. Dann dachte ich, komm, du machst das Shirt auf, damit die Zuschauer auch sehen: Wenn ich mich nicht schäme, braucht sich niemand schämen“, teilte er gegenüber „BILD“ mit.

+++ „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi kritisiert Profitänzerin heftig – „Störfaktor“ +++

Während viele Zuschauer und Fans den Schritt des „Let’s Dance“-Kandidaten feierten, gab es auch kritische Stimmen, die ihm unterstellten, er würde auf Mitleidspunkten hoffeen. Doch Bauer lässt sich von solchen Kommentaren nicht beeindrucken: „Natürlich gab es auch ein bis zwei Stimmen hinterher, die gesagt haben, ich hätte das nur für Mitleids-Bonuspunkte gemacht. Aber diese Flachpfeifen sind mir egal. Ich bin megastolz darauf, dass ich es gemacht habe.“

Bauer blickt auf eine Jugend zurück, in der er seine Ernährungssonde stets verbarg. „Ich hatte immer ein T-Shirt an und sogar ein Unterhemd darunter, damit bloß keiner sieht, was ich habe.“ Sein Auftritt bei „Let’s Dance“ zeigt jedoch, wie weit er auf seinem Weg der Selbstakzeptanz gekommen ist.