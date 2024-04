Kuppel-Alarm bei „Let’s Dance“: Detlef sucht einen Mann für Ekat – „Wir haben schon paar Kandidaten“

Bei „Let’s Dance“ dreht sich nicht nur auf dem Parkett alles um die perfekte Harmonie – jetzt auch im Privatleben der Stars!

Detlef Soost und seine Tanzpartnerin Ekaterina Leonova begeisterten am Freitagabend (26. April) nicht nur das Publikum, sondern auch Detlefs Ehefrau Kate Hall. Die Harmonie zwischen dem Ehepaar und der feurigen Tänzerin wird von Show zu Show immer deutlicher. Einziger Wermutstropfen: Ein Mann an Ekats Seite fehlt – und genau hier wollen Detlev und Kate nachhelfen.

„Let’s Dance“: Sie suchen ihr einen Mann

Das Trio versteht sich auch abseits der TV-Kameras. Erst vor einigen Tagen zelebrierten sie gemeinsam Ekats Geburtstag in Berlin, natürlich festgehalten auf Instagram. Dabei wird deutlich: Auch Kate Hall hat Ekat fest in ihr Herz geschlossen und nun schmieden sie und Detlef sogar Pläne, um für Ekat den passenden Partner zu finden.

Im Gespräch mit „BILD“ enthüllte Kate ihre Mission: „Sie verdient einfach so viel Glück in ihrem Leben, sie arbeitet so hart und ist so eine liebevolle Frau. Jetzt fehlt nur noch der Traummann an ihrer Seite, den finden wir auch.“

Detlef unterstützt seine Frau und versichert Ekat: „Ich kenne dich jetzt gut genug, dass ich weiß, was du suchst. Wir haben schon ein paar Kandidaten.“ Im Rampenlicht wirkt sie tough, doch innerlich sieht es bei der Tänzerin ganz anders aus. Gegenüber BILD räumt Ekat mit den Vorurteilen auf: „Alle denken immer, dass ich so stark, so hart oder ein sexy Vamp bin und jeden Mann um den Finger wickeln kann. Das ist aber alles nur eine optische Täuschung. Denn so bin ich gar nicht.“

Noch bis ins Jahr 2023 schien Ekaterina Leonova an der Seite des Millionärs Hasan Kivran den Bund fürs Leben zu schließen, doch die Verlobung mündete unerwartet schnell in einer Trennung. Und bei dem ganzen „Let’s Dance“-Trubel bleibt ihr Liebesleben derzeit auf der Strecke: „Ich bin nicht so wie das Bild, das andere von mir haben: Die sagen, ich hätte jeden Tag ein Date oder jede Woche einen neuen Mann. Dabei stimmt das alles gar nicht.“, stellt Ekat klar.