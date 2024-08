„Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella: Ist DAS seine Neue?

In der glamourösen Welt der Stars brodelt die Gerüchteküche: „Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella (33) und Tanja Makarić (27) könnten das neue Traumpaar sein! Während ihre Fans auf Instagram und TikTok wild spekulieren, ob die beiden in Rom tatsächlich mehr als nur Pizza und Pasta genießen, heizen neue Schnappschüsse die Spekulationen weiter an.

Alles begann mit einem unscharfen Foto, das Stefano innig mit einer mysteriösen Frau zeigt. Die Ähnlichkeit zu Tanja, der Ex von YouTube-Star Julian Claßen, ist verblüffend. Und ihre Fans sind sich sicher: „Das passt perfekt!“

„Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella: Romantisches Rätsel in Rom

Die Indizien? Tanja postet fröhlich Urlaubsbilder aus der Ewigen Stadt, während auf Stefanos Profil verdächtige Funkstille herrscht. Kein einziges Update seit Tagen. Ein gemeinsamer Urlaub in Italien? Die Anzeichen verdichten sich. Fans sehen in Stefano und Tanja das perfekte Match: beide herzlich, beide familiär.

Ein Follower schwärmt auf Instagram: „Das würde so gut passen. Stefano ist so ein guter Mensch, genauso wie Tanja.“ Ein anderer User mutmaßt: „Die sind auch zusammen in Rom.“ Und die Social-Media-Detektive haben noch mehr auf Lager: Unter einem Instagram-Video von Tanja hinterließ Stefano ein Herz – und erhielt prompt eines zurück. Mehr als nur ein digitales Augenzwinkern?

Während die Follower schon fleißig Glückwünsche zur neuen Liebe posten, bleibt das Duo selbst geheimnisvoll. Doch die Romantik der italienischen Hauptstadt könnte der perfekte Rahmen für eine neue Liebesgeschichte sein. (Quelle: Bild.de)