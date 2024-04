„Let’s Dance“: DAMIT hätte niemand gerechnet! – Jede Menge große Ankündigungen

Am Freitagabend (12. April) ertönt endlich wieder der unverkennbare „Let’s Dance“-Titelsong. Die sechste Liveshow wird garantiert wieder spektakulär – und das aus zwei ganz besonderen Gründen.

Zum einen wagen sich die RTL-Juroren Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi höchstpersönlich aufs Parkett. Zum anderen müssen die verbliebenen Promis diesmal mit anderen Profis tanzen. Doch das sind nicht die einzigen Überraschungen!

„Let’s Dance“: Wer kann die Jury überzeugen?

Noch neun Paare kämpfen in der 17. Staffel des RTL-Formats „Let’s Dance“ um die Krone. In der sechsten Show wird ordentlich durchgemischt: Zum zweiten Mal in der Geschichte von Deutschlands schönster Tanzshow gibt es einen Partnertausch – und der stellt die Prominenten und Profitänzer vor ganz besondere Herausforderungen.

+++„Let’s Dance“: Stars von Neuerung fassungslos: „Ich war schockiert“+++

Doch wer überzeugt die Jury unter den kritischen Augen von Joachim Llambi, Jorge Gonzales und Motsi Mabuse und wer tanzt sich ins Aus? Der Abend überrascht jedoch nicht nur mit den Bewertungen, sondern mit gleich mehreren großen Ankündigungen!

RTL-Show: Überraschungen lassen nicht nach!

In der sechsten Liveshow scheint ALLES anders! Erst ist Partnertausch, dann überzeugt die Jury im Verlauf des Abends selbst mit einer steilen Tanzeinlage. Doch es kommt noch besser! Denn es wird der erste Bonuspunkt dieses Jahr verteilt. Den erhalten jene Tanzpaare, die die Bestwertung der Jury UND die meisten Anrufe ergattern können.

Wer jetzt dachte, es können nicht mehr Ankündigungen kommen, hat sich getäuscht! Denn obendrauf verrät Moderator Daniel Hartwich, dass in der sechsten „Let’s Dance“-Ausgabe niemand nach Hause gehen muss. Dazu kommt, dass alle Punkte und Anrufe des Abends (12. April) ihre Gültigkeit behalten und in der nächsten Folge dazugezählt werden.

Da braucht man als Zuschauer erstmal eine Verschnaufpause – die gab es für die Kandidaten leider nicht. Sie legten in der RTL-Show mal wieder flotte Tanzeinlagen hin!

Es bleibt spannend, wie sich die Profis mit ihren Tanzpartnern demnächst bei „Let’s Dance“ schlagen werden. Die RTL-Show gibt’s ab 20.15 Uhr auf dem Sender oder nach Ausstrahlung in der Mediathek.