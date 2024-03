„Let’s Dance“-Star Stefano Zarrella kämpft gegen Hautkrankheit an – „Völlig ausgeflippt“

Mit seiner Teilnahme an der RTL-Show „Let´s Dance“ tritt Stefano Zarrella nun endgültig ins Rampenlicht. Der jüngere Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarrella hielt sich bisher eher hinter der Fernsehkamera auf und arbeitete als Künstlermanager für Promis wie Pietro Lombardi.

Als Foodblogger begeistert Stefano Zarrella seine Follower auf den Social-Media-Plattformen Instagram und Tiktok, stolze 1.8 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil des 33-Jährigen. In einem aktuellen Interview spricht Zarrella nun über seine größte Angst.

Stefano Zarrella: Es kann jederzeit wieder passieren

Mit seinen Tanzkünsten begeistert Stefano Zarrella in diesen Tagen die Zuschauer der Primetime-Show „Let´s Dance„. Was das Publikum jedoch nicht sieht: Der 33-Jährige lebt in ständiger Angst. Der RTL-Star leidet nämlich unter der Hautkrankheit Neurodermitits, die auch im Gesicht des Foodbloggers ausbricht. Der Zeitung „Bild“ berichtet Zarella: „Kurz vor ‚Let’s Dance‘ ist die Krankheit völlig ausgeflippt, ich habe Cortison-Creme genommen, um sie zu beruhigen. Es wanderte bis ins Gesicht. Ich habe auch mit meiner Familie darüber gesprochen – denn wenn man es im Gesicht sieht, ist es echt übel.“ Auslöser des Schubes könnte der Stress während des Probenprozesses für die Live-Shows gewesen sein.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Stefano Zarrella bereits Fotos von seiner Haut, die während eines Neurodermitis-Schubes mit roten Ekzemen übersäht ist. Bereits seit seinem fünften Lebensjahr kämpft der sympathische „Let´s Dance“-Star gegen die unangenehme Hautkrankheit an. Selbst vor dem gemeinsamen Duschen mit anderen Jungs nach dem Sport hatte Zarrella Angst, er habe sich zu dieser Zeit selbst nicht lieben können. Trotz seiner Unsicherheiten erklärt sich der Blogger dazu bereit, sein Oberteil für bestimmte Tänze bei „Let´s Dance“ auszuziehen. Durch seine offene Umgangsweise mit der Hautkrankheit hilft Stefano Zarrella sicherlich auch anderen Betroffenen dabei, ihre Krankheit zu akzeptieren.

Stefano Zarrellas Tanzpartnerin Mariia Maksina versucht ihren Schützling so gut wie möglich zu unterstützen. Seine Ängste auch in der Öffentlichkeit zu äußern, wird dem RTL-Star mit Sicherheit eine neue Stärke verliehen haben.