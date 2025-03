„Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse – „Kann es kaum erwarten“

Seit 2011 begeistert Motsi Mabuse in der Jury von „Let’s Dance“. Zuvor machte die Profitänzerin selbst in der Show mit – und weiß deswegen ganz genau, was die Kandidaten leisten müssen.

Jetzt verkündet der „Let’s Dance“-Star seinen 619.000 Followern auf Instagram große Neuigkeiten. Ein Event, dass sie selbst kaum erwarten kann!

„Let’s Dance“-Star plant besonderes Event

Aktuell ist Mabuse jeden Freitag zur Prime-Time bei RTL zu sehen. Wie gewohnt bewertet und bestaunt sie die diesjährigen Kandidaten, die den Tanz-Wettbewerb gewinnen wollen. Für ihre Fans hat die 43-Jährige jetzt aber etwas ganz Besonderes in petto.

Wer dem „Let’s Dance“-Star gerne mal nah sein möchte, hat bald die Chance! „Ich kann es kaum erwarten, mit euch ein ganz besonderes Wochenende zu verbringen!“, beginnt die Profi-Tänzerin ihre Ankündigung. Geplant ist ein Retreat, Mabuses „Herzensprojekt“. Das besondere: es ist nur für Frauen. „Für starke Frauen, die sich selbst etwas Gutes tun wollen.“

„Let’s Dance“-Star: Event kommt an

Was wird den Frauen bei dem Retreat alles geboten? „Wir tanzen, lachen, reden ehrlich, lassen los und tanken neue Energie – gemeinsam, echt und mit ganz viel Liebe.“ Das Ganze findet vom 2. Mai bis zum 4. Mai im Bold Campus mitten im Taunus statt, nur einen Steinwurf von Frankfurt entfernt.

Das Event kann Freitag bis Sonntag, Samstag bis Sonntag, oder ausschließlich Samstag im Paket gebucht werden. In den Kommentaren auf Instagram zeigt sich: Die Fans des „Let’s Dance“-Stars sind begeistert! „Fabelhaftes Wochenende! Klingt nach einem sehr empfehlenswerten Retreat. Neue Energie und ein mentales Upgrade – ich bin bereit“, heißt es freudig.