„Let’s Dance“-Star macht überraschendes Geständnis – „Sehe mich nicht als Traumfrau“

Bereits seit dem Jahr 2013 begeistert sie die Zuschauer der Sendung „Let’s Dance“ mit ihren Tanzkünsten und ihrer sympathischen Art. Ekaterina Leonova ist aus der RTL-Show nicht mehr wegzudenken und tanzte bereits an der Seite von Promis wie Paul Janke, Gil Ofarim und Ingolf Lück.

Dem Instagram-Profil der Naturschönheit folgen mittlerweile beinahe 300.000 Menschen. Über ihr Privatleben sprach der „Let’s Dance“-Star bisher nur selten. In einem Interview mit der Zeitung „Bild“ machte die Profitänzerin nun jedoch ein überraschendes Geständnis.

„Let’s Dance“-Star spricht über ihr Datingleben

Am 23. Februar hat das Warten endlich ein Ende und die neue Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die nächste Runde. Mit dabei ist selbstverständlich auch wieder Profitänzerin und Zuschauerliebling Ekaterina Leonova. Im Interview mit „Bild“ verrät die 36-Jährige nun, dass sie keinen bestimmten Wunschpartner für die RTL-Show im Kopf habe. In Bezug auf ihr Erscheinungsbild scheint die Tänzerin jedoch eine andere Wahrnehmung als viele „Let’s Dance“-Zuschauer zu haben. Leonova berichtet: „Ich sehe mich nicht als Traumfrau, würde mich eher als Trauma-Frau bezeichnen. Aber ich habe Humor, mit mir wird es zumindest witzig. Ich kann mich selbst nicht objektiv einschätzen. Es gibt auch nicht so viele Menschen, die mich wirklich kennen. Die meisten sehen nur, wie ich nach außen wirke.“ Diese Worte der Naturschönheit werden für einige ihrer Fans sicherlich überraschend sein.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Über ihr Liebesleben verrät die „Let’s Dance“-Tänzerin außerdem, dass sie eher konservativ sei und stellt richtig: „Viele denken, dass ich jede Woche einen neuen Freund habe. Das entspricht nicht der Realität.“ Bei einem potenziellen Traumpartner ist Leonova eine humorvolle und ehrliche Art wichtig. Auch auf ihr Aussehen möchte sich die Profitänzerin ungerne reduzieren lassen und bekräftigt: „Für mich sind innere Werte wichtiger als Äußerlichkeiten. Heute bin ich vielleicht sexy und hübsch, aber irgendwann geht diese Schönheit vorbei. Ich möchte nicht, dass man mich als eine schöne Puppe sieht, sondern als Mensch mit inneren Werten.“ Der RTL-Star scheint auch nach all den Jahren im Fernsehgeschäft bodenständig geblieben zu sein.

Mit welchem Promi Ekaterina Leonova in dieser Staffel von „Let’s Dance“ tanzen wird, bleibt abzuwarten. Sympathiepunkte hat die Profitänzerin mit ihren Aussagen garantiert schonmal gesammelt.