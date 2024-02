„Let’s Dance“: Fans gehen mit Biyon hart ins Gericht – „Vorlaut und unangenehm“

Das Tanzparkett von „Let’s Dance“ erlebte in der großen „Kennenlernshow“ eine Premiere mit Knalleffekt: Motivationscoach Biyon Kattilathu nutzte seine unverhoffte Chance und stieg für den ausgefallenen Ninja Warrior Germany-Athleten Simon Brunner ins Tanzgeschehen ein.

Die Freude des Autors über seinen Einstieg in die Show war riesig – doch nicht alle Fans teilen seine Begeisterung…

„Let’s Dance“: Biyon Kattilathus Auftritt spaltet die Gemüter!

Schon nach seinem ersten Auftritt hagelt es Kritik. Während Biyon sich auf dem Parkett ins Zeug legte, um die Zuschauer zu begeistern, ließen die Reaktionen auf X, ehemals Twitter, nicht lange auf sich warten. „Also diesen Glücksvogel hätte es echt nicht gebraucht, der geht mir schon auf den Nerv“, äußerte sich ein User unverblümt.

Ein anderer schoss scharf: „Also diesen Biyon finde ich vorlaut und unangenehm… Schon jetzt nicht mein Sieger der Herzen.“ Doch die Kritik an Kattilathu ist nicht nur negativ. Einige Fans sind beeindruckt von seinem tänzerischen Talent: „Biyon kannte ich nicht, aber wow, der kann sich bewegen.“

„Let’s Dance“: Teilnahme durch Oliver Pocher?

Biyons Einzug in die Show sorgt nicht nur bei den RTL-Zuschauern für Gesprächsstoff, sondern auch bei Oliver Pocher, seinem sogenannten „Erzfeind“. Schon vor der Sendung schoss Pochers scharf gegen den Motivationstrainer und forderte 20 Prozent seiner „Let’s Dance“-Gage: „Der Fremdgeher ist jetzt auch bei ‚Let’s Dance‘. Bitte 20 Prozent an mich und Amira.“ Schließlich habe Biyon, laut dem Comedy-Star erst durch ihn an medialer „Relevanz“ dazugewonnen…

Ob Biyon es noch schafft und am Ende seine Kritiker von sich überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Die erste offizielle Ausgabe von „Let’s Dance“ wird ab dem 1. März jeden Freitag auf RTL ausgestrahlt und ist danach auf RTL Plus verfügbar.