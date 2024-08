„Let’s Dance“-Traumpaar gibt Trennung bekannt

Seitdem „Let’s Dance“ das erste Mal über die Bildschirme flimmerte, zieht die Sendung Zuschauer in seinen Bann. Dies liegt nicht nur an den perfekt einstudierten Choreografien, die während der Live-Shows zum Besten gegeben werden, sondern auch an der Chemie zwischen Kandidat und Profitänzern. Aber nicht nur zwischen den TV-Stars und ihren Schülern sprühen die Funken.

Viele der Profis kennen sich auch fernab der RTL-Show seit Jahren. Renata und Valentin Lusin sind beispielsweise nicht nur ein Tanzpaar, sondern auch verheiratet. In einer Beziehung ist jetzt allerdings alles Aus und vorbei!

„Let’s Dance“-Paar gibt Trennung bekannt

Bei „Let’s Dance“ geht es nicht nur auf der Bühne heiß her, sondern auch unter den Tänzern. So waren Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev jahrelang ein perfekt eingestimmtes Duo – auf dem Parkett und im Privatleben. Doch damit ist jetzt Schluss! Denn das einstige Traumpaar hat auf Instagram seine Trennung bekannt gegeben. Mit einem emotionalen Text richtet sich Malika nun an ihre Fans.

„Wenn aus Liebe Freundschaft wird…“, sind die ersten Worte der Profitänzerin. Dazu teilt sie ein Bild von ihrem ehemaligen Partner und sich, ihre Gesichter dabei dicht aneinander. „Es ist ein Schritt, für den wir über ein Jahr gebraucht haben und eine Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben!“, fährt der „Let’s Dance“-Star fort.

„Let’s Dance“-Paar wird deutlich

Auch wenn das Paar den Schritt gemeinsam geht, fiel die Entscheidung nicht leicht. „Eine Trennung ist nie einfach, besonders, wenn uns sehr viele gemeinsame Erinnerungen verbinden. Wir haben in den letzten neun Jahren so viel gemeinsam erlebt und durchgestanden, und dafür sind wir unglaublich dankbar,“ schreibt Malika weiter auf Instagram.

Dennoch bleibt sie zuversichtlich: „Wir sind weiterhin füreinander da und werden die enge Bindung, die wir aufgebaut haben, niemals verlieren.“

Das einstige „Let’s Dance“-Paar möchte auch in Zukunft in Kontakt bleiben. „Trotz dieser Veränderung im Leben werden wir weiterhin beste Freunde, Tanzpartner und Arbeitskollegen bleiben, die vieles miteinander teilen und uns immer gegenseitig helfen werden“, so Malika. Die Leidenschaft, die auf der Tanzfläche herrscht, lässt sich eben nicht einfach abschalten.