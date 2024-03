„Let’s Dance“: Tillman Schulz kassiert vernichtendes Urteil – und holt zum Gegenschlag aus

Es hätte so schön sein können: Mit einem samtigen Kuschelherz in der Hand wagte sich Tillman Schulz vor das harte „Let’s Dance“-Jurypult, in der Hoffnung auf möglicherweise wohlwollende Worte. Stattdessen traf ihn ein knallhartes – wenn auch konstruktives – Urteil, das ihn überraschte.

Ein Grund für den Unternehmer um verbale Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Der Tanz fällt bei der „Let’s Dance“-Jury durch

Neue Woche, neues Glück? Auch an diesem Freitagabend (8. März) wagte sich der Unternehmer erneut auf das Parkett, doch vermochte die Rumba von Schulz und Tanzpartnerin Patricija Ionel trotz Musik und schönen Kostümen nicht zu überzeugen.

Tillman Schulz, der ein Kuschelherz mit Motsis Gesicht als Glücksbringer in den Händen hält, konnte mit dieser charmanten Geste die Jury nicht zu besänftigen. Motsi Mabuse gestand, in all den Jahren „Let’s Dance“ noch nie einen so nervösen Tänzer auf der Bühne gesehen zu haben. Ihr Ratschlag, weiter zu üben, brachte Schulz zwar zum Lachen, doch als Joachim Llambi das Wort ergriff, verflog die gute Stimmung schnell.

„Let’s Dance“: Er holt zum Gegenschlag aus

„Es war eine steh-Rumba“, begann der knallharte Juror seine Kritik. „Im Grunde hätten wir das Studio halb abbauen können. Es war sehr wackelig […] die Rumba ist ein emotionaler Tanz zwischen Mann und Frau, und das habe ich nicht gesehen.“ Überraschenderweise schien Tillman Schulz diese harte Kritik überraschend gut aufzunehmen.

Bei der Punktevergabe konterte der Unternehmer jedoch. Als Llambi einen Punkt für die Rumba vergab, kommentierte Schulz: „Ich habe nichts anderes erwartet von Herrn Llambi – mit den niedrigen Punkten kennt er sich aus mit dem MSV Duisburg.“ Llambi, ein bekennender Fan des Duisburger Fußballvereins, nahm die Bemerkung scheinbar gelassen auf.

Eins ist sicher – zwischen Tillman Schulz und Herrn Llambi ist das letzte Wort noch nicht gesprochen…