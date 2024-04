TV-Star rechnet mit „Let’s Dance“ ab: „Im Fernsehen wird gelogen“

Während „Let’s Dance“ seit Jahren die Massen vor den Fernsehern vereint, drückt Comedian Luke Mockridge ganz bewusst die Stopp-Taste. Warum er lieber „Känguru-Pimmel essen“ würde, statt an der Sendung mit Joachim Llambi & Co teilnehmen zu müssen…

ER würde nie bei „Let’s Dance“ mitmachen

Im „Kennt jeder“-Podcast mit Hamad Firdousi enthüllt er: „Ich habe ‚Let’s Dance‘ noch nie gesehen“. Trotz Anfragen, selbst über das Parkett zu wirbeln, bleibt er standhaft: „Ich würde nie bei einer Sendung mitmachen, wo ich Menschen über den Schirm anbetteln muss, für mich anzurufen.“ Für Mockridge sei dies „das Würdeloseste der Welt“. Dabei spart er nicht mit scharfen Worten und setzt nach: „Dann lieber im Dschungel Känguru-Pimmel essen!“

Aktuell tourt er mit seinem Programm „Trippy“ und scheint mit dem TV wenig am Hut zu haben. „Fernsehen ist so unpersönlich“, kritisiert Mockridge und betont die Authentizität der Live-Performance: „Im Fernsehen wird gelogen. Auf der Bühne ist die Wahrheit.“ Doch nicht nur „Let’s Dance“ kriegt sein Fett weg.

Auch „The Masked Singer“, wo er selbst Gast-Juror war, findet bei ihm kein Gefallen: „Das Kostüm ist der größere Star als der Promi darunter.“ Zum TV-Klassiker „Big Brother“ äußert sich Mockridge nostalgisch: Die erste Staffel sei „schon legendär“. Aber die Begeisterung hielt nicht an: „Dann waren es eigentlich nur tätowierte Assis.“ Immerhin eine Show hat es dem Comedian angetan: „Das Sommerhaus der Stars“. Ob er irgendwann selbst an der Kult-Show teilnehmen wird, bleibt abzuwarten!