„Let’s Dance“: Moderator stichelt in Liveshow – „Geht mir auf den Keks“

Bühne frei für das Halbfinale bei „Let’s Dance“! Noch vier Tanzpaare kämpfen um die begehrte Krone der RTL-Sendung. Doch um es in die zweite Liveshow und damit in das große Finale zu schaffen, müssen sich die Kandidaten gleich drei Herausforderungen stellen. Neben zwei neuen Einzeltänzen steht der „Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0.“ auf dem Programm.

Wer tanzt sich in die Herzen der Jury und wer muss den Weg nach Hause antreten?

„Let’s Dance“-Juror: Joachim Llambi hat etwas zu feiern!

„Zuhause ist es immer noch am schönsten“ begrüßt Moderator Daniel Hartwich das Publikum und sendet damit wieder gewohnt aus dem Kölner RTL-Studio, nachdem die vergangene Liveshow in das deutsche Moulin-Rouge-Studio, dem Musical-Dome, verlegt wurde. Dabei können die Kandidaten nicht nur ihre Teilnahme im Halbfinale feiern, sondern auch ein Jubiläum Llambis. Das strenge Jurymitglied erlebt seine 200. Folge und ist seit fast 20 Jahren Teil der „Let’s Dance“-Familie.

+++„Let’s Dance“-Star sagt Lebewohl: „Voller Stolz“+++

Eine weitere Besonderheit in der elften Liveshow stellt der „Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0“ dar. Hier erfahren die Paare erst in der Sendung, auf welche – dieses Mal zwei – Tänze zu vorgegebener Musik sie performen müssen. Nur wenige Sekunden haben sie für einen „Quick Change“. Währenddessen hört allein der Profi die Musik und hat anschließend kurz Zeit, seinem Promi Anweisungen für die Tänze zu geben, die sie direkt aufs Parkett bringen müssen. Doch eine Person aus der „Let’s Dance“-Familie scheint dieses Format so gar nicht zu gefallen.

„Let’s Dance“-Moderator: „Geht mir jetzt schon auf den Keks“

Um den Improvisations-Tanz anzukündigen, hat sich RTL etwas Originelles einfallen lassen. Jedes Mal, wenn Moderator Daniel Hartwich das Wort „Impro Dance Even Noch More Extreme 2.0“ in den Mund nimmt, spielt die Sendung einen kurzen Jingle ein. Allerdings scheinen die Töne keine Freude bei dem TV-Star aufkommen zu lassen. So ätzt er über den Einspieler: „Das geht mir jetzt schon auf den Keks!“

So wie man Moderator Daniel Hartwich kennt, ist er immer zu Witzen aufgelegt. Sein Kommentar zur Challenge kann man sicherlich mit einem humorvollen Augenzwinkern hinnehmen.

Wie sich die verbliebenen Kandidaten im Halbfinale von „Let’s Dance“ schlagen werden, vor allem bei der Improvisations-Challenge, zeigt sich im Verlaufe des Freitagabends auf RTL.