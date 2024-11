Nach Show-Aus – „Let’s Dance“-Star zieht ins britische Dschungelcamp ein

Die britische „Dschungelcamp“-Saison steht vor der Tür, und eines ist sicher: Es wird heiß hergehen. Nicht nur wegen der tropischen Temperaturen, sondern auch wegen einer ganz besonderen Einzugs. Bei „Let’s Dance“ hält Jurorin Motsi Mabuse die Punkte in die Höhe – doch für ihre Schwester Oti geht es schon bald in Richtung Down Under. Die Tanz-Ikone tauscht Glitzer und Glamour gegen Matsch und Mücken.

In der Glitzerwelt von „Strictly Come Dancing“ hat Oti Mabuse bereits ihre Spuren hinterlassen. Mit ihrer Energie und ihrem Charme verzauberte sie das britische Publikum und erntete Standing Ovations auf der Tanzfläche. Doch nun zieht es die 34-Jährige in die Wildnis von Australien, wo sie in der neuen Staffel von „I’m A Celebrity…Get Me Out of Here!“ für Furore sorgen wird.

„Let’s Dance“: Von der Tanzfläche zur Dschungelprüfung

Für Oti bedeutet diese Entscheidung nicht nur eine berufliche Neuausrichtung, sondern auch eine persönliche Herausforderung. Die Tänzerin ist gespannt darauf, ihre abenteuerlustige Seite zu zeigen und sich ohne Make-up und Luxus den Prüfungen des Dschungels zu stellen. „Es wird schön sein, einfach mal abzuschalten“, verriet sie in einem Interview mit „DailyMail“.

Dabei ist es nicht nur der Gedanke an die Dschungelprüfungen, die ihr Kopfzerbrechen bereiten. Die größte Herausforderung für Oti wird sein, ihre einjährige Tochter für die Dauer der Show nicht sehen zu können. Dennoch blickt sie optimistisch in die Zukunft und ist bereit, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. „Ich fühle mich bereit für eine Veränderung und dafür, etwas völlig anderes zu sein“, so Oti weiter.

Oti Mabuse hat bereits bewiesen, dass sie auf der Tanzfläche keine Herausforderung scheut. Nun stellt sich die Frage, ob sie auch im Dschungel das Zeug zur Königin hat.