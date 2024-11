„Let’s Dance 2025“: Erster Kandidaten-Name durchgesickert? Jetzt spricht RTL

Die ersten „Let’s Dance“-Spekulationen sind bereits in vollem Gange. Die Fans des Tanz-Formates können es kaum noch erwarten, bis im kommenden Jahr bei RTL erneut ein „Dancing Star“ gekürt wird. Dieser tritt in die Fußstapfen von Gabriel Kelly, der im Mai 2024 den Sieg einholte.

Jetzt taucht bereits ein Name auf, der vielleicht die Chance auf die Dancing-Krone hat. Auch RTL äußert sich nun dazu.

„Let’s Dance 2025“: Macht ER mit?

Die Rede ist von Influencer Helge Mark, der zuletzt schon beim RTL-Format „Die Verräter“ zu sehen war. Bei Social Media hat Helge bereits ein Bewerbungsvideo im Comedy-Stil veröffentlicht und zeigt damit deutliches Interesse an dem Tanz-Format.

„Let’s Dance, ich bin bereit für dich!“, schreibt der Influencer bei Tik Tok und zeigt in dem Clip, was er so an coolen Moves draufhat. Ob das Ganze nun aber wirklich ernst gemeint ist, sei mal dahingestellt.

Immerhin: Bei „Die Verräter“ durfte der 30-Jährige auch schon zwei Profitänzer aus „Let’s Dance“ kennenlernen: Massimo Sinato und Oana Nechiti. Aber könnten sie ihm dadurch wirklich einen Vorteil für die Teilnahme verschaffen? Das bleibt abzuwarten.

Auf Nachfrage bei RTL antwortete eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion nun: „Wir geben wie immer alles zu unseren Formaten rechtzeitig bekannt. Zu Spekulationen äußern wir uns nicht.“

Was der Sender aber bereits öffentlich bekannt gegeben hat, ist die Tatsache, dass es noch in diesem Jahr eine Special-Show zu „Let’s Dance“ geben wird. „Let’s Dance“ – Die große Weihnachtsshow“ heißt sie und wird am 20. Dezember ausgestrahlt. Helge Mark wird nicht dabei sein, dafür aber sechs Prominente aus vergangenen Staffeln.

Die Namen hält RTL bislang noch geheim, nur so viel weiß man schon: Die Stars treten in zwei Tänzen gegeneinander an und kämpfen um den Titel „Christmas Dancing Star“. Und auch die Jury steht schon fest. Sie setzt sich aus den altbekannten Gesichtern Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez zusammen.

Durch den Christmas-Abend führen die beiden „Let’s Dance“-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.