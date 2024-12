„Let’s Dance“-Juror überrascht im britischen TV – und sorgt für Furore

Was für eine Überraschung – und plötzlich flimmert ein deutscher Star über die britischen Bildschirme! Motsi Mabuse (43), die sonst mit ihren Tanzschuhen über das „Let’s Dance“-Parkett fegt, hat sich für eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung entschieden.

Im britischen TV-Special von „The Masked Singer“ tauschte der RTL-Star ihre Glitzerkleider gegen ein urkomisches Truthahn-Kostüm ein. Und das Ergebnis? Ein festlicher Auftritt, der die Zuschauer zum Staunen brachte!

„Let’s Dance“-Star sorgt für Lacher

Unter dem aufwendig gestalteten Geflügel-Outfit versteckte sich Motsi und performte Paul McCartneys „Wonderful Christmastime“. Die Zuschauer konnten ihren Augen nicht trauen, als der Truthahn die Bühne rockte – auch wenn der „Nussknacker“ am Ende das Duell für sich entschied. Motsi nahm’s mit einem Augenzwinkern: „Ich kann wirklich, wirklich, definitiv nicht singen!“, postete sie lachend auf Instagram.

Motsi, die in Großbritannien durch „Strictly Come Dancing“ längst ein Star ist, bewies mit diesem Auftritt einmal mehr, dass sie für jede Überraschung gut ist. Unter ihrem neuesten Instagram-Post häufen sich die Likes und Kommentar. „Was für ein lustiges Kostüm, ich schmeiß mich weg. War das deine Idee?“, möchte ein Follower wissen.

Ein britischer Anhänger kommt bei Motsi ins Schwärmen: „Es ist so einfach, dich zu mögen Motsi! Du strahlst Wärme, Liebe und Glück aus, was auch immer du tust. Das ist so schön – ändere dich nicht!“ Ein weiterer britischer Fan schreibt: „Du warst die beste Figur überhaupt! Ich habe es geliebt.“

Mit ihrer Schwester Oti (34), die kürzlich am britischen Dschungelcamp teilnahm, teilt Motsi das Talent und die Leidenschaft für Entertainment. Auf Social Media gewähren die „Let’s Dance“-Stars regelmäßig persönliche Einblicke in ihr Leben und bleiben ihren Fans nahbar.