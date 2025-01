„Let’s Dance“-Star will DAMIT den Rekord knacken – „Ich habe keine Angst“

TV-Star Christine Neubauer will es wissen! Mit 62 Jahren tritt sie bei „Let’s Dance“ an und hat ein klares Ziel: Als älteste Gewinnerin der Show in die Geschichte eingehen. „Nein, ich habe keine Angst, aber gewaltigen Respekt,“ erklärt Neubauer gegenüber RTL, die mit der neuen Staffel von „Let’s Dance“ die Tanzfläche zum Glühen bringen will.

Für die gebürtige Münchnerin ist die Show mehr als nur ein Tanzwettbewerb – es ist ein persönlicher Kampf. Mit einer beeindruckenden Karriere im Rücken, von der „Löwengrube“ bis „Hundswut“, will sie nun auch auf dem berühmten TV-Parkett glänzen.

„Let’s Dance“-Teilnehmerin hat Großes vor

Privat hat sich bei Neubauer viel getan. Nach der Trennung von Lambert Dinzinger fand sie ihr Glück mit dem chilenischen Fotografen José Campos. Seit über einem Jahrzehnt genießt bekannte Schönheit die Sonne Mallorcas, doch für „Let’s Dance“ tauscht sie die Strände gegen die Scheinwerfer des RTL-Studios.

„Mein Herz ist gefüllt mit ganz viel Vorfreude, aber ich weiß natürlich um die gigantische Herausforderung,“ sagt Neubauer und fügt an, „Wenn ich es schaffe, mich im Kampf mit mir und meinem Druck zu besiegen, würde ich mir und meinem Tanzpartner wünschen, die älteste ‚Let’s Dance‘-Gewinnerin weltweit zu werden.“ Mit dem Ziel, Morbus Bechterew die Stirn zu bieten, will sie beweisen, dass körperliche Herausforderungen kein Hindernis sind.

Neben Neubauer stehen auch andere Promis in den Startlöchern: Jeanette Biedermann, Fabian Hambüchen, Ben Zucker und Simone Thomalla. Doch Christine will sich durchsetzen – mit spanischer Leichtigkeit und bayerischem Biss.

Wann die beliebte Tanzshow offiziell durch die deutschen TV-Bildschirme flimmert, hat der Privatsender noch nicht verraten.