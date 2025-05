„Let’s Dance“: RTL-Team muss bei peinlicher Pinkel-Panne eingreifen

Es ist zwar schon eine Weile her, doch an diesen Moment erinnert sich Twitch-Star Knossi (38) noch ganz genau. Kurz vor der „Let’s Dance“-Show musste der ehemalige Teilnehmer eine bittere Erfahrung machen – und das ausgerechnet direkt vor dem Auftritt!

2023 tanzte sich Jens „Knossi“ Knossalla bis auf Platz fünf. Doch kurz vor einem Auftritt passierte das Missgeschick. Der TV-Star musste dringend aufs Klo. Und dann? Pinkel-Panne!

„Let’s Dance“-Star packt aus: „Die ganze Hose ist verpisst“

Knossi erzählte im Stream mit YouTuber „Papaplatte“ die ganze Story. Während er pinkelte, rutschte der Body zur Seite. Zack, die helle Hose war nass! „Wenn dir acht Minuten vor dem Tanz dieser Body, weil du gerade pinkelst, am Pissoir nach rechts knallt, dann hast du einen Schlenker drin – und die ganze helle, braune Hose ist verpisst“, so Knossi, „Und alles, was du hörst, ist, dass die Werbung gleich endet.“

Das RTL-Team handelte blitzschnell. „Die stehen mit zwei Föhnen da – dreißig Sekunden vor Showbeginn“, so Knossi. Eine Kostümfrau blieb cool: „Sie sagte trocken: ‚Kein Problem, mein Junge – bisschen Pisse‘.“ Dem 38-Jährigen ist der Patzer bis heute peinlich. Doch als Entertainer gehört es manchmal dazu, der „Trottel“ zu sein, sagt er.

Seine Zeit bei „Let’s Dance“ verfolgt ihn noch in seinen Träumen. „Ich träume regelmäßig (…), dass ich auf der Tanzfläche stehe (…) und wir in fünf Minuten Turnier tanzen – und ich kann die Choreo nicht.“

