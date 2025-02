„Let’s Dance“-Star bekommt weiche Knie – „Außerhalb meiner Komfortzone“

Am 21. Februar hat das lange Warten ein Ende und die neue Staffel von „Let’s Dance“ flackert über die Fernsehbildschirme. Auch in der 18. Staffel der Erfolgsshow werden die Zuschauer mit leidenschaftlichen Tänzen und emotionalen Momenten versorgt.

Neben „First Dates“-Star Roland Trettl, Schauspielerin Simone Thomalla und Musiker Ben Zucker wird in diesem Jahr auch Sängerin Jeanette Biedermann um den Siegerpokal kämpfen. Momentan verbringt der ehemalige Popstar den Großteil seiner Zeit in einem Berliner Tanzstudio. Doch so langsam steigt die Aufregung bei der 44-Jährigen.

„Let’s Dance“ stellt Jeanette Biedermann vor eine Herausforderung

Die Teilnahme an der Hit-Show „Let’s Dance“ ist für Jeanette Biedermann alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Im „Bild“-Interview berichtet die Sängerin nämlich: „Ich habe seit acht Jahren jedes Jahr eine Anfrage bekommen, hatte aber leider nie Zeit. Diesmal hat es gepasst, und das freut mich total! Es ist die Lieblingsshow meiner Mutter, und sie kann gar nicht glauben, dass ich bei IHREM ,Let’s Dance‘ dabei bin.“ Mit der Teilnahme an der RTL-Show erfüllt sich die Musikerin einen langersehnten Traum.

Eine Leggings mit Leopardenmuster und einen schwarzen Pullover trägt die Musikerin, als sie die „Bild“-Zeitung beim Training besucht. Trotz ihrer langjährigen Bühnenerfahrung fällt ihr das Tanztraining teilweise schwer. Die Sängerin gesteht: „Ich trainiere zwei Stunden am Tag, dann ist die Konzentration weg. Dabei geht es erst einmal um die Körper-Koordination. Ich hatte vorher bestimmte Bewegungsmuster und musste lernen, dass mein Körper beim Tanzen ganz anders funktioniert.“

Doch die Sängerin ist hochgradig motiviert! Jeanette Biedermann erzählt von ihrer Vorbereitung für die Live-Shows: „Keine Feierei, viel Wasser trinken, Sport machen, ausreichend schlafen. Gar nicht so einfach, ich bin ja auch ein Lebemensch und lasse es gern mal krachen, aber das muss ich mir derzeit verkneifen.“ Vor den teils provokanten Worten von Joachim Llambi hat die 44-Jährige bisher keine Angst: „Ich bin super kritikfähig. Ist doch gut, wenn mich jemand hart beurteilt, dann kann ich mir das im Kopf alles notieren und setze es in der nächsten Show um. Und dann wird Herr Llambi schon sehen!“

Das erste Lampenfieber spürt der „Let’s Dance“-Star jedoch bereits vor Showbeginn. Die Sängerin gesteht: „Ich bin natürlich aufgeregt, weil ich mich außerhalb meiner Komfortzone bewege. Da habe ich jetzt schon Zitterbeinchen, wenn ich an den ersten Tanz denke. Aber ich habe mich im Griff und kann mit Lampenfieber umgehen.“ Mit ihrer Aufregung scheint der Popstar also bestens zurecht zu kommen.

Wie sich Jeanette Biedermann bei „Let’s Dance“ schlagen wird, bleibt abzuwarten. Die Fans der Show können den Start der neuen Staffel sicherlich kaum erwarten.