„Let’s Dance“-Star macht trauriges Geständnis: „Es belastet mich sehr“

Tränen im Netz! RTL-Star Christina Hänni (34) sorgt mit einem emotionalen Geständnis auf Instagram für Aufsehen. Die „Let’s Dance“-Profitänzerin spricht offen über das zerrüttete Verhältnis zu ihren Eltern – und ihre Fans sind erschüttert!

Seit Juni 2024 ist Christina stolze Mama einer kleinen Tochter. Regelmäßig teilt sie Einblicke in ihren turbulenten Mama-Alltag mit ihren 384.000 Instagram-Followern. Doch wo sind Oma und Opa mütterlicherseits? Aufmerksame Fans fragen immer wieder nach, und nun gibt der RTL-Star eine ehrliche Antwort.

„Let’s Dance“-Star gibt ehrlichen Einblick in ihr Leben

„Leider ist mein Verhältnis zu meinen Eltern nicht gut“, gesteht die Ehefrau von Luca Hänni (30). In einer Instagram-Fragerunde erklärt sie, warum das Thema so belastend ist: „Ihr habt vermutlich bemerkt, dass ich das Thema hier meide. Das ist etwas, das mich sehr belastet und ich nicht weiter thematisieren möchte.“ Warum sie sich mit ihren Eltern überworfen hat, bleibt ihr Geheimnis.

„Ich hoffe, das reicht als Statement auch in Zukunft“, so der „Let’s Dance“-Star und zieht eine klare Grenze. Doch es gibt auch Lichtblicke in ihrer Familiengeschichte. Christina schwärmt von ihrer Schwester Natalia Fischer: „Ich hab aber eine großartige Schwester, mit der ich alles bespreche und unser Band ist stärker als alles andere.“ Dazu postet sie in ihrer Story ein Foto aus der Schwangerschaft – ein Bild voller Hoffnung und Liebe.

Dabei wird deutlich: Auch Promis sind vor familiären Herausforderungen nicht gefeit. Ob Christinas Tochter ihre Großeltern mütterlicherseits jemals kennenlernen wird, ist ungewiss. Anders bei den Eltern von Luca Hänni: Sie sind präsent im Leben ihrer Enkelin. Trotz ihrer Scheidung, als Luca fünf Jahre alt war, pflegt der Sänger ein enges Verhältnis zu beiden.