„Let’s Dance“-Star muss Show pausieren – „Ciao geliebte Bühne“

Die 17. Staffel von “Let’s Dance“ hat gerade erst begonnen, neben den neuen Promis sind auch einige neue Profitänzer dabei. Der Grund könnte schöner nicht sein. Denn gleich drei Profi-Damen bekommen Nachwuchs: Renata Lusin, Christina Hänni und Isabel Edvardsson.

Die drei Hochschwangeren haben es sich auch in der 1. RTL-Show nicht nehmen lassen, zumindest vom Publikum aus zuzusehen. Eine von ihnen hat jedoch noch bis zuletzt in einer anderen Show weiter fleißig das Tanzbeingeschwungen – trotz rundem Baby-Bauch. Nun muss sie aber endgültig kürzertreten.

„Let’s Dance“-Star verabschiedet sich vorerst von der Tanzfläche

Christina Hänni war 2017 das erste Mal mit Giovanni Zarrella Teil von „Let’s Dance“. Seit 2019 war sie in jeder Staffel vertreten. Sowohl auf dem Parkett als auch in der Liebe war die 13. Staffel wohl ihr absolutes Highlight. Dort lernte sie ihren heutigen Ehemann, den DSDS-Sieger Luca Hänni kennen. Zusammen belegten sie Platz 3.

+++ „Let’s Dance“: Ausstrahlung bringt Klarheit – RTL zieht eindeutiges Urteil +++

Und die Leidenschaft am Tanzen verbindet das Paar bis heute auch beruflich. Die beiden moderieren seit einem Jahr die Show „Young Artists“ in dem Schweizer Tourneetheater „Das Zelt“, mit dem sie durch Teile der Schweiz reisen und auftreten. In „Das Zelt“ treten einerseits Comedians, Musiker und Theaterkünstler aus der Schweiz auf, andererseits auch internationale Entertainer.

„Ciao geliebte Bühne“

Und auch das Moderatoren-Duo zeigt gerne, was es noch auf dem Parkett kann. Für die werdende Mutter ist damit nun jedoch vorerst Schluss. „Der letzte Tanz! Ciao geliebte Bühne! Mamma Mia da werde ich doch glatt etwas emotional“, teilt die 33-Jährige auf ihrem Instagram-Account mit und schwingt noch einmal in einem schwarzen Kleid die Hüften. Den Fans der Show teilte das Paar die Nachricht bereits vor wenigen Tagen mit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In ihrer Instagram-Story nahm Christina Hänni ihre Follower mit hinter die Kulissen zu ihrer letzten Show bevor es in die Babypause geht. Sie sei „ein bisschen wehmütig“ kurz vor der Show. Bis das Baby da ist, muss der werdende Papa Luca Hänni den Alleinunterhalter auf der Bühne spielen. Doch Christina Hänni hat schon angekündigt, dass sie möglichst schnell nach der Geburt wiederkommen will. Am 7. September will sie ihr Comeback feiern, doch bis dahin genießt sie die letzten Züge ihrer Schwangerschaft und freut sich auf den kleinen Nachwuchs.