„Let’s Dance“: Bittere Absage! ER sollte dabei sein – „Ist nichts für mich“

Die aktuelle Staffel von „Let’s Dance“ ist in vollem Gange. RTL hat auch 2024 wieder tief in die Trickkiste gegriffen und bekannte Promis auf das Tanzparkett geholt. Doch nicht alle Kandidaten, die im Vorfeld die Anfrage bekommen, sind am Ende auch dabei.

Es gibt auch den ein oder anderen, der dem Kölner Sender in der Vergangenheit eine eiskalte Abfuhr gegeben hat. Unter anderem auch Schlagerstar Semino Rossi. Doch wieso schwört er der Sendung ab?

„Let’s Dance“ ohne Semino Rossi

Der gebürtige Argentinier Semino Rossi begeistert seine Fans seit vielen Jahren mit seinen Liedern. Tausende tanzten zu Hits wie „Rot sind die Rosen“, „No mas Boleros“ oder „Wir sind im Herzen jung“. Bei seinem Erfolg ist es kein Wunder, dass RTL auf ihn aufmerksam wurde und ihn vor einigen Jahren für „Let’s Dance“ angefragt hat. Doch für den Sänger kommt eine Teilnahme nicht infrage.

Wie er in einem Interview mit „Schlager.de“ erzählt, kann er nämlich überhaupt nicht tanzen. „Ich habe zwei linke Füße beim Tanzen. Ich bin gar kein guter Tänzer. Ich kann schon den Rhythmus halten und weiß, wie das geht mit der Bewegung. Aber richtig tanzen kann ich nicht“, so der 61-Jährige. Doch es ist nicht nur das mangelnde Talent.

Semino Rossi sieht sich nicht bei „Let’s Dance“

Für ihn stellt das Tanzen eine allgemeine Herausforderung dar, wie er in dem Interview deutlich macht. Deswegen blieb ihm keine andere Wahl, als RTL einen Korb zu geben. „Das wäre sicher nichts für mich. Das ist ein No-Go. Am Anfang haben sie mich mal gefragt, ob ich dabei sein könnte. Aber da habe ich gesagt: ‚Das ist nichts für mich‘. Man muss schon wissen, wie das geht. So einfach ist Tanzen nicht“, sagt Semino Rossi.

Bleibt abzuwarten, ob er bei seiner Meinung bleibt. Kann ja sein, dass er diese nochmal ändert, wenn er die aktuelle Staffel verfolgt. Denn die wird mit Sicherheit wieder viele Menschen dazu inspirieren, das Tanzbein zu schwingen!