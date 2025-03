„Let’s Dance“: Kurz nach Staffelauftakt – es passiert zum ersten Mal

Seit dem 28. Februar sorgen Promis wieder für Begeisterung: Die 18. Staffel von „Let’s Dance“ ist in vollem Gange und fegt mit schwungvollen Choreografien über die Bildschirme. Zwölf ambitionierte Tanzpaare, eine gut gelaunte Jury und mitreißende Performances – das Erfolgsrezept der RTL-Show funktioniert auch 2025 bestens.

Doch der wahre Star des Abends war nicht nur ein Tanzpaar, sondern auch das Ergebnis.

Kurz nach „Let’s Dance“ ist es offiziell

Sprungeinlagen gab es nicht nur auf dem Tanzparkett. Auch die Quoten der Sendung dürften in der RTL-Zentrale für Freudensprünge gesorgt haben! Wie „DWDL“ berichtet, konnte „Let’s Dance“ am Freitagabend (14. März) erstmals in diesem Jahr die magische 20-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen überspringen. Satte 20,6 Prozent Marktanteil sicherte sich die Show in der werberelevanten Zielgruppe – ein absoluter Erfolg für den Sender. Durchschnittlich 860.000 Zuschauer unter 50 schalteten ein und bescherten RTL damit einen echten Primetime-Hit.

Auch insgesamt konnte „Let’s Dance“ weiter zulegen: 3,54 Millionen Zuschauer sorgten für einen starken Marktanteil von 17,5 Prozent. Damit lag die Show noch vor der ARD-Produktion „Die Drei von der Müllabfuhr.“ Trotz der beeindruckenden Zahlen gab es einen kleinen Dämpfer.

„Let’s Dance“: Die Konkurrenz schläft nicht!

Der Tagessieg ging nicht an RTL, sondern ans ZDF. „Der Staatsanwalt“ erreichte durchschnittlich 5,18 Millionen Zuschauer und setzte sich mit einem Marktanteil von 21,1 Prozent an die Spitze des Quotenrennens.

Dennoch bleibt „Let’s Dance“ für RTL ein absoluter Erfolg – und es bleibt spannend, ob die Show in den kommenden Wochen noch eine Schippe drauflegen kann!

Tanz-Action gab es am Freitagabend übrigens reichlich. Sogar Stefan Raab mischte die RTL-Show auf. Während Christine Neubauer und Valentin Lusin für ihren Charleston die ersten zehn Punkte der Staffel einheimsten, mussten Leyla Lahouar und Sergiu Maruster den Wettbewerb verlassen. Ihr Foxtrott zu „Layla“ von Eric Clapton überzeugte weder Jury noch Publikum. Auch Marc Eggers und Simone Thomalla mussten zittern, schafften es aber in die nächste Runde.