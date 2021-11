„Let's Dance“: Ex-Kandidatin gibt private Einblicke – „Begegnen sich auf Augenhöhe“

Die Vorbereitungen für die „Let's Dance“-Live-Tour laufen in vollem Gange und so manche prominenten Teilnehmer und Profitänzer geben bereits erste Einblicke hinter die Kulissen.

Eine Teilnehmerin, der grazile Bewegungen und Körpergefühl garantiert im Blut liegen, ist Lili Paul-Roncalli, Tochter des Direktors und Gründers des „Circus Rocalli“. Sie gewann gemeinsam mit Tanzpartner Massimo Sinato im Jahr 2020 den 1. Platz bei „Let's Dance“. Bei der Tour ist er allerdings nicht dabei (>>>hier mehr erfahren). Wie unser Partnerportal MOIN.de berichtet, gibt es jetzt private Einblicke aus ihrer Beziehung zu Tennis-Profi Dominic Thiem.

„Let's Dance“: Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem seit 2020 ein Paar

Seit 2020 sind die beiden ein Paar, erst im Juli zeigten sie sich das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit beim Großen Preis von Österreich. In Wien verbringen die beiden so einige gemeinsame Stunden. Der US-Open-Sieger von 2020 bewohnt dort ein Penthouse. Ziemlich praktisch, denn nicht weit davon unterhalten die Roncallis eine Familienwohnung.

Seit 2020 sind Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem ein Paar. (Archivbild) Foto: picture alliance / DPPI media | FLORENT GOODEN

Doch was hält Lilis Familie eigentlich von der Romanze der beiden? Ein Sportler sollte den ebenfalls sportlichen Zirkusleuten eigentlich ja gerade recht sein. Und so ist es auch!

--------------

Das ist Lili Paul-Roncalli:

Lili Paul-Roncalli wurde im Mai 1998 in München geboren.

Sie hat zwei Geschwister und ist das jüngste Kind von Bernhard Paul, Zirkusdirektor und Mitbegründer von Circus Roncalli, und der italienischen Artistin Eliana Larible-Paul.

Sie trainiert, seitdem sie ein Kind ist und tritt in der Manage auf.

Weil der Zirkus immer auf Reisen ist, wurde sie unterwegs von einer Privatlehrerin unterrichtet.

Ihren Durchbruch hatte sie 2020 bei „Let’s Dance“, als sie mit Tanzpartner Massimo Sinato den 1. Platz belegte.

Sie hat Wohnsitze in Köln, Wien und auf Mallorca.

Lili ist mit dem österreichischen Tennisspieler Dominic Thiem liiert.

--------------

„Let's Dance“: So findet Papa Bernhard Paul die Beziehung

Papa Bernhard Paul ist von Dominic Thiem als Freund seiner Tochter deutlich angetan. Ganz beseelt verrät er: „Die Beiden begegnen sich auf Augenhöhe.“

Das ist schön zu hören! Neben einem Tennisprofi von Weltrang zu bestehen ist sicherlich nicht das einfachste für eine Partnerin. Doch Lili Paul-Roncalli steht ihrem Liebsten in nichts nach und ist seit ihrem Sieg bei „Let's Dance“ extrem gefragt.

--------------

Mehr News von MOIN.de:

--------------

Bei unserem Partnerportal MOIN.de erfährst du, welchen lukrativen Deal sich die 23-Jährige erst kürzlich an Land ziehen konnte und welche Pläne sie für die nahe Zukunft hat. (cm)