„Let´s Dance“: Nach Ausstrahlung der ersten Folge herrscht nun Gewissheit

Voller Sehnsucht haben die Fans der RTL-Show „Let´s Dance“ in den vergangenen Wochen auf die neue Staffel der Liveshow gewartet. Am Freitag (23. Februar) war es dann soweit, zur Prime-Time flimmerte die Tanzshow in alter Pracht über die Fernsehbildschirme.

In der ersten Folge der neuen Staffel wird festgelegt, welcher Profitänzer mit welchem prominenten Kandidaten tanzen darf. Nach der Ausstrahlung der allerersten ereignisreichen Folge der neuen Staffel herrscht nun Gewissheit.

„Let´s Dance“ hat es geschafft

Nur kurze Zeit nach der Ausstrahlung der ersten Folge von „Let´s Dance“ in diesem Jahr herrscht Gewissheit. Die Tanzshow bleibt laut dem Medienmagazin DWDL zahlentechnisch auf dem gleichen Niveau wie im vergangenen Jahr. Beim Gesamtpublikum erreichte die RTL-Show einen Marktanteil von stolzen 16,9 Prozent, bei den 14 bis 49-jährigen Zuschauern erreichte die Primetime-Sendung sogar einen Anteil von 22,8 Prozent. Mit dieser Zahl war der Tanzcontest am Freitagabend das stärkste Format bei den jungen Zuschauern.

Die Konkurrenz konnte hingegen bei diesen starken Zahlen von „Let´s Dance“ nicht mithalten. Auf dem Sender ProSieben wurde der Spielfilm „James Bond 007 – Goldfinger“ gezeigt, dieser erreichte jedoch lediglich einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe. Etwas besser stand das VOX-Format „Goodbye Deutschland“ dar, der Marktanteil der jungen Fernsehzuschauer lag bei 9,2 Prozent. An den Erfolg von „Let´s Dance“ kommen diese Zahlen jedoch bei weitem nicht heran.

Ob auch die nächsten Folgen von „Let´s Dance“ zahlentechnisch punkten können, bleibt abzuwarten. Für gute Laune bei den Zuschauern wird die Tanzshow jedoch auf jeden Fall sorgen.