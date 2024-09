„Let’s Dance“: Fans müssen bei Shows auf Motsi Mabuse verzichten

Sie gehört seit Jahren zur „Let’s Dance“-Familie und beurteilt mit wachsamem Blick die Tanzschritte auf dem Parkett der RTL-Show: Motsi Mabuse. Die charmante Jurorin hat sich mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrer unverwechselbaren Art schon lange einen Platz in den Herzen vieler Fans gesichert. Obwohl sich die beliebte Tanz-Show gerade in der Pause befindet und erst kommendes Jahr auf die Bildschirme zurückkehrt, sind die Profis nicht untätig.

So gehen die Tänzer mit prominenter Unterstützung demnächst auf Herbst-Tour. Bewertet werden die Auftritte wie gewohnt von der „Let’s Dance“-Jury, zu der auch Joachim Llambi und Jorge González gehören. Doch Motsi Mabuse muss ihren Fans jetzt die traurige Nachricht überbringen: Sie wird bei den Shows fehlen!

„Let’s Dance“-Fans müssen jetzt stark sein

Bald geht es auf der Live-Tour von „Let’s Dance“ wieder heiß her auf dem Parkett. Doch bei insgesamt vier Shows müssen Fans ohne Jurymitglied Motsi Mabuse auskommen. Der TV-Star wird laut RTL am 2. November in München, am 9. November in Hamburg, am 16. November in Hannover und am 23. November in Stuttgart fehlen.

Den Grund für ihre Abwesenheit sowie ihr Ersatz wurden ebenfalls bekannt gegeben.

„Let’s Dance“-Tänzerin springt ein

Denn Motsi wird an anderer Stelle gebraucht! Da sie auch beim britischen Ableger „Strictly Come Dancing“ als Jurorin in Live-Shows im Einsatz ist, hätten sich Terminüberschneidungen mit der deutschen Tour ergeben, erklärt RTL. Ersetzen wird sie keine Geringere als „Let’s Dance“-Profi Isabel Edvardsson.

Seit 2006 begleitet sie bereits die RTL-Show mit einigen Unterbrechungen aufgrund ihrer Baby-Pause. Die Tänzerin sitzt bereits auf heißen Kohlen und freut sich auf ihren Einsatz. „Wir werden so viel Spaß haben!“, schreibt Edvardsson auf Instagram.

Die „Let’s Dance“-Tour startet am 29. Oktober in der sächsischen Stadt Riesa. Es folgen rund einen Monat lang neben Hamburg und Berlin unter anderem Stationen in Leipzig, München, Mannheim, Oberhausen, Köln, Hannover, Stuttgart oder auch Dortmund. Erstmals macht die Tour auch in Zürich Halt.