„Let’s Dance“-Stars verraten Geheimnis – erwarten sie erneut Nachwuchs?

Kaum ist das erste Baby da, wird schon nach dem zweiten gefragt! „Let’s Dance“-Star Christina Hänni (34) beherrscht die deutschen Schlagzeilen – doch nicht wegen ihrer eleganten Moves, sondern wegen ihrer neuen Rolle als Mutter. Dabei fragt sich: Wie steht es um weiteren Nachwuchs? Die Antwort der frisch gebackenen Mama überrascht.

Christina und ihr Ehemann Luca Hänni genießen das Elternsein in vollen Zügen. In ihrem Podcast „Don’t worry BE HÄNNI“ und auf Instagram lassen sie ihre Follower an den Freuden und Herausforderungen ihres neuen Alltags teilhaben. Während einer Fragerunde auf Instagram kam schnell das Thema „Baby Nr. 2“ auf den Tisch.

„Let’s Dance“: Sie schweben im Babyglück

Mit einem Schmunzeln beantwortet Christina die Frage und gesteht: „Wir sind noch dabei, alles zu realisieren und zu genießen.“ Die 34-Jährige betont, dass sie sich momentan auf ihre neue Rolle als Mutter konzentriert und noch keinen Gedanken an ein weiteres Kind verschwendet hat. Bevor sie ein weiteres Kapitel der Elternschaft aufschlägt, möchte sie sich erst wieder selbst finden. Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, mindestens 24 Monate zwischen zwei Geburten zu warten, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.

Obwohl Christina die Frage mit Humor nimmt, ist die Neugierde nach weiterem Nachwuchs oft übergriffig. Christina geht jedoch gelassen mit den neugierigen Fragen um und teilt offen Details über ihr Leben als Neumama – wie die Tatsache, dass sie ihre Tochter voll stillt und während der Schwangerschaft 17 Kilogramm zugenommen hat, von denen bereits acht verschwunden sind.

Doch ein Geheimnis bleibt: der Name ihrer kleinen Tochter. Um die Privatsphäre zu schützen, halten Christina und Luca den Namen und das Aussehen ihrer kleinen Tochter aus der Öffentlichkeit heraus.