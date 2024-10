Schock für die „Let’s Dance“-Fans: Nun herrscht traurige Gewissheit

Nach dem Finale der „Let’s Dance Profi Challenge“ am 31. Mai mussten Fans der RTL-Show zunächst eine längere Durststrecke ertragen. Doch am 29. Oktober hat das Warten endlich ein Ende und die beliebte Primetime-Show wird im Rahmen einer Live-Tour deutschlandweit für gute Stimmung sorgen.

Die Zuschauer der Erfolgsshow können es kaum noch erwarten, ihre favorisierten Profitänzer und die prominenten Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe live auf der Bühne tanzen zu sehen. Doch nun teilte RTL eine Nachricht, die für einige Besucher der Live-Shows schwer zu verkraften sein wird.

„Let’s Dance“-Shows werden ohne SIE stattfinden

Am 29. Oktober wird die erste Live-Show der großen „Let’s Dance“-Tour in Riesa stattfinden. Mit beeindruckenden Tanzeinlagen und mitreißender Musik werden die Teilnehmer der diesjährigen Staffel Jung und Alt begeistern. Doch nun teilte RTL Neuigkeiten mit den Fans des Tanzcontests, die die Vorfreude auf die anstehende Tour trüben könnten.

Denn wie „Let’s Dance“ nun auf dem offiziellen Instagram-Profil teilte, fallen zwei beliebte Gesichter der diesjährigen Staffel krankheitsbedingt aus. Sowohl „Bergdoktor“-Star Mark Keller als auch Influencerin und Autorin Ann-Kathrin Bendixen können im Oktober und November nicht auf der Bühne stehen.

In einer Videobotschaft bedauert Mark Keller seinen Ausfall. Er habe sich während seiner Teilnahme an „Let’s Dance“ eine Verletzung am Bein zugezogen, die bis heute nicht verheilt sei. Auch Ann-Kathrin Bendixen hat sich in Vietnam am Bein verletzt und muss sich nun schonen. Doch RTL hat schnell reagiert und für hochkarätigen Ersatz gesorgt.

Einspringen wird zum einen der „Bachelorette“-Star Sharon Battiste, der im Jahr 2023 auf dem Tanzparkett überzeugte. Fans dürfen sich außerdem über René Casselly freuen, der „Lets Dance“ im Jahr 2022 gewonnen hatte. Wie geplant werden auch Detlef Soost, Jana Wosnitza und Lina Larissa Strahl auf der Bühne stehen.

Die große „Let’s Dance“-Tour wird sicherlich auch in diesem Jahr für viele freudige Gesichter sorgen und die Zeit bis zur neuen Staffel im kommenden Jahr überbrücken.