Das war mal eine Berg- und Talfahrt für „Let’s Dance“-Kandidatin Leyla Lahouar. Von Anfang an scheint ihre Teilnahme an der RTL-Tanzshow unter keinem guten Stern zu stehen.

Zwischen Krankheit, schlechten Jury-Bewertungen und Hass-Kommentaren von Zuschauern hat sich die 28-Jährige „fest getanzt“ – und fliegt bereits nach Folge drei aus der Show. Im offiziellen „Let’s Dance“-Podcast rechnet Leyla Lahouar jetzt mit der Sendung ab.

„Let’s Dance“: Leyla Lahouar findet ehrliche Worte

Bereits die erste Folge „Let’s Dance“ fand ohne das Reality-TV-Sternchen statt – Leyla musste krankheitsbedingt aussetzen. Dass sie währenddessen fleißig Kooperations-Storys auf Instagram postete, sorgte schon da für Aufregung unter „Let’s Dance“-Fans. Strengt sie sich etwa nicht genug an?

In Folge drei dann das Aus für sie und Tanzpartner Sergiu Maruster (32). Für Zuschauer wohl kaum überraschend. Doch wie sieht Leyla das? Im offiziellen Podcast der Tanz-Show packt die Influencerin nun offen wie nie aus. Für sie ist es klar: „Es war alles einfach scheiße“.

„Let’s Dance“-Teilnehmer online unter Beschuss

Das Hauptproblem: Irgendwie ist es gar nicht so gelaufen, wie Leyla sich das vorgestellt hatte. Eine große Enttäuschung im Nachhinein – die 28-Jährige sei nach ihrem Rausschmiss „richtig, richtig, richtig traurig“ gewesen. Eigentlich hätte die Show zu einem magischen Erlebnis werden sollen – doch dieser Traum platzte.

Nachdem der Anfang bereits mehr als ruppig lief und „dann noch die ganzen Kommentare und das mit der Jury“ – zieht Leyla ein ehrliches Fazit: „Also es war alles einfach scheiße“. Doch warum stand der Reality-Star online so unter Beschuss?

„Ich glaube, dass es den Leuten nicht so schmeckt, wenn man auf einmal als Reality-Star bei ‚Let’s Dance‘ ist – dass man das in deren Augen vielleicht auch nicht so verdient hat“, vermutet sie. Doch nicht nur sie traf die Zuschauer-Wut – auch der Profi-Tänzer an ihrer Seite musste ordentlich einstecken.

Für ihn ist klar: „Ich habe gedacht, das ist ein bisschen krank, ehrlich gesagt.“ Es bleibt zu hoffen, dass die Hass-Welle nach ihrem „Let’s Dance“-Ausschied bald ein Ende nimmt.