Let’s Dance: Llambi spricht vor Finale Klartext – „Wir suchen Leistung“

Nicht nur Profitänzer, Stars und RTL-Zuschauer fiebern auf das große „Let’s Dance„-Finale am Freitagabend (23. Mai) hin. Auch für die Jury um Joachim Llambi ist der Abend etwas ganz Besonderes.

Auch nach fast 20 Jahren scheint vor allem Joachim Llambi, der von Anfang an bei RTL-Show dabei ist, so engagiert wie immer zu sein. Gegenüber den Kandidaten nimmt er nach wie vor kein Blatt vor den Mund – und das aus einem ganz bestimmten Grund, wie er im Interview erklärt.

Llambi erklärt das Erfolgsrezept von „Let’s Dance“

Mit fast 20 Jahren Laufzeit gehört „Let’s Dance“ zu den Dauerbrennern im deutschen Fernsehen. Laut Juror Joachim Llambi liegt das an mehreren Faktoren. Dazu gehören die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, aber auch die seit 13 Jahren gleichbleibende Jury aus Motsi Mabuse, Jorge González und eben dem Tanzprofi aus Duisburg. „Das gibt es so in keiner anderen weltweiten Show mit Jury. Das hätte ich am Anfang auch nicht für möglich gehalten“, erklärt Llambi im Interview mit „DWDL“. Ein weiterer Erfolgspunkt der RTL-Show sind aus seiner Sicht die Profitänzer: „Manche sind inzwischen prominenter als die Promis.“

Doch abgesehen von den Gesichtern der Tanz-Sendung überzeugt diese laut Llambi auch mit Leistung. „Der Deutsche möchte Leistung sehen, und die muss hart erarbeitet sein“, stellt er klar. „Das Publikum sieht ganz transparent, wer was leistet. Dabei kann man es sich auf der Couch gemütlich machen, ne Flasche Wein öffnen und sich einen schönen Abend machen. Und deswegen wird die Show auch nicht alt.“ Eine Rumba bleibe immer eine Rumba, ein Walzer immer ein Walzer – „das ist zeitlos“.

„Ich will kein Bösewicht sein“

Der Leistungsaspekt ist für den 60-Jährigen so elementar, dass er automatisch die Rolle des strengen Bewerters einnimmt. „Einer muss dem Zuschauer, der in der Regel nicht so viel Ahnung vom Tanzen hat, eine Einordnung geben. Wir können nicht alle nur mit großem Herz da sitzen“, rechtfertigt er sich für sein Auftreten.

„Ich will kein Bösewicht sein, aber wir suchen Leistung. Daran muss ich manchmal erinnern.“ Schließlich ist das Geschehen auf dem Parkett nicht nur von schönen Kostümen und Musik abhängig.

Wer in dieser „Let’s Dance“-Staffel ein letztes Mal mit Leistung überzeugt (Fabian Hambüchen, Taliso Engel oder Diego Pooth) und sich den Titel „Dancing Star 2025“ schnappen kann, kannst du um 20.15 Uhr auf RTL oder im Stream bei RTL+ sehen.