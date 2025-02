„Let’s Dance“-Star Detlef Soost spricht es offen an: „Haben uns Hilfe gesucht“

Hiobsbotschaft für alle Fans von „Let’s Dance“-Star Detlef Soost!

Das hat sich Detlef Soost wohl anders vorgestellt. Der ehemalige „Let’s Dance“-Kandidat macht nun eine traurige Nachricht offiziell, die seine Fans durchaus beunruhigen dürfte. Es geht ausgerechnet um seine Ehe mit Kate Hall.

„Let’s Dance“-Star plötzlich auf Dating-App

In letzter Zeit sah man den ehemaligen „Popstars“-Juror wieder vermehrt im TV. Neben seiner Teilnahme in der RTL-Show „Let’s Dance“ war er beispielsweise auch im „Fernsehgarten“ zu Gast und trat gemeinsam mit seiner Frau Kate Hall bei „Schlag den Star“ an.

+++ auch interessant für dich: „Let’s Dance“: Rollentausch bei Detflef Soost – Aussehen bereitet Ehefrau Sorge +++

Dort präsentierte sich das Paar als starkes Team und konnte sich am Ende sogar gegen Eko Fresh und seine Ehefrau Sarah Bora durchsetzen. Umso überraschter waren die Fans des Ehepaares, als plötzlich ein Profil von Detlef Soost auf der Dating-App Raya auftauchte. Nun erklärt der 54-Jährige, was dahinter steckt.

„Let’s Dance“-Star wird deutlich

Die Erstellung des Profils war nicht auf seinen Mist gewachsen, wie der „Let’s Dance“-Star gegenüber „Bild“ verrät: „Da hat es ein Freund zu gut mit mir gemeint und so ein Profil erstellt.“ Nichtsdestotrotz stecken Detlef Soost und seine Kate in einer Beziehungskrise, wie sie erzählen.

+++ Kuppel-Alarm bei „Let’s Dance“: Detlef sucht einen Mann für Ekat – „Wir haben schon paar Kandidaten“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Wir müssen beide aktuell mal richtig Luft holen und wollen dann daran intensiv arbeiten, inwiefern wir eine gemeinsame Zukunft haben und haben uns dafür auch Hilfe gesucht“, so das Ehepaar. Mit dem Dating-Profil hat das Ganze allerdings nichts zu tun – dieses ist bereits gelöscht, so Soost.