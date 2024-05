Nach „Let’s Dance“-Aus für Tony Bauer – Zuschauer sind auf 180! „Das geht gar nicht“

Diese Nachricht traf die Fans von „Let’s Dance“ am Donnerstagabend (2. Mai) wie ein Blitz. Comedian Tony Bauer muss aus gesundheitlichen Gründen aus der Show aussteigen! Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan wird es in der neunten Folge ein letztes Mal tanzen, bevor er das Parkett für immer verlässt.

RTL trifft diese Entscheidung sicherlich nicht, ohne vorher einen Plan B zu haben. So kommt es, dass Ann-Kathrin Bendixen gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin zurückkehren darf, nachdem sie in Show acht gehen musste. Doch das kommt allerdings nicht bei allen Zuschauern so gut an.

„Let’s Dance“: Tony Bauer ist raus

Mit einem Instagrambeitrag macht „Let’s Dance“ es offiziell: Tony Bauer ist raus. Seit seiner Kindheit leidet der Duisburger an dem sogenannten Kurzdarmsyndrom, weshalb ihm sein Dünndarm entfernt werden musste. Daher ist er auf die regelmäßige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen, die er über einen Schlauch empfängt.

„Die Energie, die Vitamine, Nährstoffe und Mineralien, die ich mittlerweile für das komplette Tanztraining benötige, kann nicht mehr allein durch die parenterale Ernährung abgedeckt werden. Andere können essen, um das Energiedefizit auszugleichen, ich leider nicht! Ich muss die Belastung runterfahren, um nicht dauerhaft irgendwas zu gefährden“, sagt der Comedian. Nun wird ihn Influencerin Ann-Kathrin Bendixen ersetzen – was nicht bei allen für große Freude sorgt.

„Let’s Dance“-Zuschauer werden deutlich

Während viele ihrer Trauer in den Kommentaren freien Lauf lassen, denken einige Fans der Tanzshow bereits einen Schritt weiter. Diese Zuschauer sehen genauer gesagt die Rückkehr von Ann-Kathrin Bendixen kritisch:

„Das ist Ann-Kathrin gegenüber total unfair. Wie soll sie das denn innerhalb von 24 Stunden schaffen? Und dann noch zwei Tänze. Sorry, das geht gar nicht. Und das unabhängig von ihrer Vorgeschichte.“

„Wenn jemand bisher aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen hat, war er raus und hat nicht außer Konkurrenz getanzt. Die arme Ann-Kathrin tut mir jetzt schon leid. Kaum Training. Sie wird doch von den Zuschauern nur zerrissen.“

„Anstatt Ann-Kathrin zurück hätte man besser eine Nullrunde laufen lassen müssen. Absolut leistungstechnisch eine ungerechtfertigte Entscheidung.“

„Wirklich? Innerhalb von 24 Stunden sollen gleich zwei neue Tänze von einer eher unbegabten Tänzerin einstudiert werden? Alle anderen Paare haben mehr Potenzial und auch Zeit. Sehr unfaires Verfahren.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.