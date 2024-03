„Let’s Dance“: Muss RTL einen Notfallplan schmieden? Renata Lusin packt aus

Die diesjährige Staffel von „Let’s Dance“ birgt so einige Überraschungen für die Zuschauer. Angefangen vom neuen Studio-Design bis hin zu zwei neuen Profitänzern. Doch auch abseits des Parketts gibt es aufregende Entwicklungen. Aktuell schauen die Fans vor allem auf Renata Lusin, die im neunten Monat schwanger ist und jeden Moment entbinden könnte.

Viele Fragen sich allerdings: Was passiert, wenn das Kind genau dann kommt, wenn Valentin auf dem Parkett steht? Schließlich ist er aktuell mit seiner Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen bei „Let’s Dance“ dabei. Wir haben Renata Lusin auf dem roten Teppich der Premiere von „Cirque du Soleil“ (13. März) in Düsseldorf getroffen und einige Details erfahren.

„Let’s Dance“-Star Renata Lusin spricht über ihre Schwangerschaft

Hinter Renata und Valentin Lusin liegen schwierige Zeiten. Das „Let’s Dance“-Traumpaar musste in der Vergangenheit insgesamt drei Fehlgeburten verkraften. Umso schöner ist es nun, wo es endlich geklappt hat. Wie geht es der 36-Jährigen denn mit ihrer Schwangerschaft?

„Ich bin überglücklich, dass ich fit bin. Mir geht’s es super und ich bin froh, dass ich immer noch Sport machen kann. Ich habe immer sehr viel Hunger, das ist so das einzige. Aber ich muss sagen, dass die Schwangerschaft ganz toll und war und ich hoffe, die Geburt wird genauso“, erzählt sie im Interview mit dieser Redaktion.

Sie erwähnt auch, dass es jeden Moment so weit sein kann. Doch was macht Valentin, wenn die Wehen einsetzen, während er Freitagabend auf dem Parkett tanzt? Renata Lusin verrät, was hinter den Kulissen alles geplant ist.

„Let’s Dance“-Star Renata Lusin plaudert Notfallplan aus

Natürlich sind die werdenden Eltern auf den Fall der Fälle vorbereitet. Am roten Teppich erklärt Renata Lusin, wie der Plan in etwa aussieht. „Er ist ja in Köln und ich bin in Düsseldorf – das ist ja nicht so weit. Es ist geplant, dass ein Tänzer Valentin vertritt. Jede Woche schicken wir schon die Choreografien voraus, damit der Tänzer es kann, falls was passiert. Dann ist Valentin schnell bei mir. Mal schauen, wann es passiert. Wenn es am Freitagabend passiert wird es spannend, beim Training ist es ein bisschen entspannter.“

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.