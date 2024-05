„Let’s Dance“: Zuschauer erwartet unglaubliche Premiere – „Zum ersten Mal in 18 Jahren“

Jeden Freitag geben die Promis bei „Let’s Dance“ alles, um dem Titel „Dancing Star 2024“ einen Schritt näherzukommen. Dabei lässt sich die Produktion immer wieder etwas Neues einfallen, um die Zuschauer zu begeistern.

Von speziellen Mottos wie der „Italo Night“ über Partnertausch und Jury-Team-Tänze bis hin zu dem „Diskofox-Marathon“: Das Publikum kann sich immer wieder auf unterschiedlichste Highlights freuen. Nun plant „Let’s Dance“ allerdings etwas, was es so in den letzten 18 Jahren noch nie gab!

„Let’s Dance“ präsentiert „Musical Night“

Auf Instagram lässt RTL die Bombe platzen: Am 10. Mai findet die erste „Let’s Dance – Musical Night“ statt! „Eine ganz neue Bühne für unsere „Let’s Dance“-Tanzpaare? Unsere Profis freuen sich und sind mega gespannt auf die neue Herausforderung. Wer möchte denn auch nicht in einem Elefanten tanzen?“, heißt es in dem Beitrag.

So weit, so gut. Doch die wahre Überraschung entdeckt man erst, wenn man weiterliest: „Weltpremiere für „Let’s Dance“: Am 10. Mai findet Show 10 im Musical Dome in Köln statt. Wir freuen uns auf das Viertelfinale mit dem Motto „Let’s Dance – A Special Musical Night“!“ Somit ist offiziell: Zum ersten Mal in der Geschichte der Tanzshow findet die Live-Sendung NICHT im Studio in Köln-Ossendorf statt! Doch was halten die Fans von dem Location-Wechsel?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Let’s Dance“: Fans sind außer sich vor Freude

„Zum ersten Mal in 18 Jahren findet die Show nicht im TV-Studio, sondern im Kölner Musical Dome statt“, heißt es seitens RTL. Eine Änderung, die die Fans zum Ausrasten bringt:

„Es wird wieder einmal so unfassbar klasse. Ihr beschert uns unvergessliche Momente, danke euch allen!“

„Wow, das ist ja toll! Ich würde es allen gönnen, da dabei sein zu können. Schade für den, der am Freitag gehen muss.“

„Also bei „Let’s Dance“ lässt man sich wirklich immer mal wieder etwas Neues einfallen.“

„Ich glaube, das wird für mich als Musical-Fan meine absolute Lieblingsshow! Ich freue mich jetzt schon riesig.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.