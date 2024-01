„Let’s Dance“-Star wehrt sich gegen fieses Bodyshaming – „Unverschämt“

Bald geht die neue Staffel von „Let’s Dance“ wieder los. Vor Kurzem machte RTL schon mal die Kandidaten für 2024 offiziell und sorgte dabei für die ein oder andere Überraschung bei den Fans. Doch nicht nur die Promis stehen in den Startlöchern – auch die Profitänzer dürften es kaum erwarten können. Auf einen Publikumsliebling werden die Zuschauer in diesem Jahr allerdings wahrscheinlich verzichten müssen: Profitänzerin Christina Hänni (ehemals Luft).

Die 33-Jährige ist nämlich zum ersten Mal schwanger. Während sie von zahlreichen Fans mit Glückwünschen überschüttet wird, muss sie sich allerdings auch mit negativen Kommentaren herumschlagen. Doch das lässt sich Christina Hänni nicht gefallen – der „Let’s Dance“-Star macht eine klare Ansage.

„Let’s Dance“-Star im Netz kritisiert

Auf Instagram hält Christina Hänni ihre Follower stets auf dem Laufenden und gibt unter anderem Updates zu ihrer Schwangerschaft. So zeigt die Profitänzerin beispielsweise, dass sie ins Fitnessstudio geht, um auch mit Babykugel noch in Form zu bleiben. In einer Story schreibt sie dazu: „Auch schwanger braucht mein Körper Sport. Alles natürlich in Maßen, aber das tut gut und macht sehr glücklich.“

Doch eine Sache ist anders: Ihr Körper verändert sich durch die Schwangerschaft natürlich sichtbar. Das mache sich vor allem in einer Hinsicht bemerkbar, schreibt Christina Hänni: „Ich brauche auf jeden Fall neue Sportklamotten, war schwer was zu finden, was passt.“ Kurz darauf bekommt sie eine Nachricht von einer Userin, die sie nicht unkommentiert lassen kann.

„Let’s Dance“-Star wehrt sich nach fieser Nachricht

Die Ehefrau von Sänger Luca Hänni teilt einen Screenshot mit ihren Followern. Dort liest man eine Nachricht von einem Instagramnutzer, die es in sich hat. Die Person schreibt dort: „Du hast überhaupt noch gar keinen Bauch? Was machst du erst hochschwanger, wenn du jetzt schon der Meinung bist, dir passt nichts mehr? Bisschen übertrieben, oder?“

Ihre Antwort auf diese Nachricht spricht Bände: „‚Du hast einen kleinen Bauch‘, ‚Du hast einen großen Bauch‘: Ist doch individuell und recht unverschämt, bei Fremden zu bewerten. Mal davon abgesehen, es wächst ja noch mehr als der Bauch.“

Weiter heißt es in dem Statement der 33-Jährigen: „Ich habe jetzt eine Kleidergröße mehr, weil meine Brust, Hüfte und Beine auch wachsen. Das nennt man Natur.“ Nach dieser Ansage dürfte auch dem Letzten klar geworden sein, dass die „Let’s Dance“-Tänzerin solche Anfeindungen im Netz nicht unkommentiert lassen wird.