„Let’s Dance“: Baby-Alarm! Diese Paare erwarten im neuen Jahr Nachwuchs

Kaum eine andere Show im deutschen Fernsehen bringt so viel Emotionen zum Vorschein: Die Tanzshow „Let’s Dance“ begeistert Millionen von Zuschauern. Seit nunmehr 16. Staffeln zeigen prominente Kandidaten gemeinsam mit ihren Profi-Partnern, was sie in Sachen Tanzen alles draufhaben.

Dabei gab es nicht nur sensationelle Momente auf der Tanzfläche. Auch hinter den Kulissen kam es zu schicksalhaften Begegnungen. Aus Tanzpartnern wurden Liebespaare und auch manche Profis tanzen in der Show gemeinsam mit ihren jeweiligen Lebensgefährten. Das ein oder andere Paar erwartet 2024 auch schon Nachwuchs.

„Let’s Dance“: Frohe Botschaft der Stars

Im Jahr 2023 jagte eine Baby-Überraschung die nächste. Insgesamt vier Paare freuen sich nun im neuen Jahr über Familienzuwachs. Wir zeigen dir im Überblick, wer sich über Nachwuchs freuen darf.

Luca und Chrstina Hänni

Dass Tanzen auch die ganz großen Gefühle wecken kann, beweisen diese zwei: DSDS-Star Luca Hänni und Profitänzerin Christina Hänni (ehemals Luft). Das Paar lernte sich in der Tanzshow kennen und später dann auch lieben. Vor Kurzem gaben sich die beiden das Ja-Wort. Ihr Glück wollen sie nun mit ihrem ersten Kind perfekt machen.

Isabel Edvardsson und Ehemann Marcus Weiß

Sie gehört zu den absoluten Urgesteinen von „Let’s Dance“: Isabell Edvarsson tanzt seit Jahren mit Promis an ihrer Seite. Doch im wahren Leben gibt es nur einen Mann für sie. Mit ihrem Ehemann Marcus Weiß hat die 41-Jährige bereits zwei Kinder. Im November gab das Paar dann via Instagram bekannt, dass Baby Nummer drei unterwegs ist. Was eine Überraschung!

Renata und Valentin Lusin

Die Lusins gelten als DAS Profi-Traumpaar aus der „Let’s Dance“-Familie. Nachdem sie insgesamt drei Fehlgeburten verkraften mussten, sind sie aktuell im totalen Baby-Glück. Ihr erstes Kind soll im Frühjahr 2024 auf die Welt kommen. Für das Paar wird das wohl ein unvergesslicher Tag werden.

Andrzej Cibis und Ehefrau Victoria Kleinfelder-Cibis

Der Profitänzer und seine Frau erwarten ebenfalls ihr erstes Kind. Im Juli ließen die beiden die Baby-Bombe platzen. Auf Instagram verraten sie sogar, welches Geschlecht ihr Kleines haben wird. Demnach freuen sich die werdenden Eltern auf einen Jungen. Auch er wird 2024 das Licht der Welt erblicken.

Ob in diesem Jahr noch das ein oder andere Baby-Glück bei „Let’s Dance“ verkündet wird, bleibt abzuwarten. Wir wünschen den werdenden Eltern erst mal alles Gute und viel Freude mit dem Nachwuchs!