„Let’s Dance“-Star Natalia Yegorova deutlich: „Es wird uns oft verboten“

Endlich ist es offiziell! „Let’s Dance“ 2023 geht am 17. Februar in eine neue Runde. Die Liste der prominenten Kandidaten ist lang und seit Freitag (6. Januar) auch endlich komplett. Mit Boris Beckers Tochter Anna Ermakova ist auch die letzte Teilnehmerin bekannt.

Eine der Konkurrentinnen des internationalen Models ist Natalia Yegorova. Als Singer-Songwriterin und Botschafterin machte sie sich einen Namen. Außerdem war sie viele Jahre die Frau an der Seite von Ex-Profiboxer Vitali Klitschko . Ihre „Let’s Dance“-Teilnahme hat für sie eine ganz besondere Bedeutung, wie sie jetzt verriet.

„Let’s Dance“-Kandidatin Natalia Yegorova will Vorbild sein

Es ist eine bewegende Vergangenheit, die hinter Natalia Yegorova liegt. Aufgewachsen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew konnte sie viele Jahre ihrem Wunsch von einer Gesangskarriere nicht nachgehen.

Stattdessen arbeitete sie als Model – zwar mit Erfolg, allerdings nicht aus Leidenschaft. Ihren Traum, als Sängerin aufzutreten, gab sie nie auf. 2011 nahm sie dann zum ersten Mal Gesangsunterricht. 2014 trat sie bei ihrem ersten öffentlichen Konzert in Hamburg auf und sorgte für Begeisterung.

Darüber hinaus möchte sie Menschen eine Stimme geben, insbesondere Frauen sowie Kindern und für andere ein Vorbild sein. Dazu zählt auch, den eigenen Körper zu spüren, wie sie gegenüber RTL sagt. „Ich bin eine Frau – und Tanz liegt in unserer Natur. Wir haben es verlernt oder es wird uns oft verboten, unseren Körper zu spüren, Emotionen zum Ausdruck zu bringen und unsere Weiblichkeit zu leben. Ich tue es endlich!“ Es sind klare Worte, die Yegorova findet und die eine starke Botschaft mit sich bringen.

„Let’s Dance“-Star Natalia Yegorova als Friedens-Botschafterin aktiv

Durch den Krieg in der Ukraine, ihre Erfahrungen vor Ort und nicht zuletzt ihre Verbindung zum Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitscho, ist die Sängerin noch einmal mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Im Oktober 2022 wurde sie für ihr soziales Engagement mit dem Preis „Menschen in Europa“ der neuen Presse Passau ausgezeichnet. 2023 ist sie Botschafterin der „Tribute To Bambi“ Stiftung.

Bleibt abzuwarten, wie sich Natalia Yegorova auf dem Tanzparkett bei „Let’s Dance“ schlägt. Ein Anflug von Lampenfieber dürfte ihr aber vermutlich nicht im Weg stehen.