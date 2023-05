„Let’s Dance“-Zuschauer traurig – „Hat mir den Spaß an der Sendung genommen“

Am Freitagabend (5. Mai) zeigte RTL das Viertelfinale der beliebten Tanz-Show „Let’s Dance“. Nur noch fünf Paare waren im Rennen und hatten somit noch die Chance, Dancing-Star 2023 zu werden. Die Zuschauer sahen diesem Abend allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.

Die diesjährige Staffel von „Let’s Dance“ neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Dann heißt es wieder ein Jahr warten. Für viele Fans ein Grund zur Trauer. In den sozialen Netzwerken bedauern sie das baldige Ende und wollen die letzten Sendungen umso mehr genießen. Doch es gibt auch kritischen Stimmen, die immer lauter werden.

„Let’s Dance“: Zuschauer üben scharfe Kritik

Viele Menschen hatten sich den Freitagabend im Kalender notiert. Es wurde wieder getanzt bei „Let’s Dance“! Die diesjährigen prominenten Kandidaten liefern von Woche zu Woche einzigartige Darbietungen ab, die sie im harten Training erarbeitet haben. Zu den absoluten Favoriten zählen unter anderem Ex-Turner Philipp Boy und Boris Becker Tochter Anna Ermakova. Beide werden regelmäßig von den Zehner-Kellen der Jury überschüttet.

Und auch YouTuber Knossi stand im Viertelfinale. Ganz zum Ärger einiger Zuschauer, die vor allem die Jury-Bewertungen nicht nachvollziehen können. Allgemein hegen manche Groll gegen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzales, weil sie die Punktevergabe in diesem Jahr kritisch sehen.

Fans auf Instagram wüten gegen Fachjury

In den sozialen Netzwerken wird in den Kommentaren deutlich, dass viele RTL-Zuschauer sauer sind. Es ist von unfairen Bewertungen, Absprachen und Bevorzugung mancher Teilnehmer die Rede. Hier einige Beispiele an User-Kommentaren:

„Die Freude war mal groß, aber es ist mir alles zu vorhersehbar geworden. Wenn Motsi für ihre Verhältnisse mal ungewohnt niedrig bewertet, haut ihr Tischnachbar plötzlich eine 10 raus. Noch in keiner Staffel davor kam mir das Ganze so abgesprochen vor. Hat mir den Spaß an dieser an sich doch so schönen Show gründlich verdorben!“

„In dieser Staffel ist es leider so auffällig, dass nicht objektiv bewertet wird.“

„Leider urteilt und bewertet die Jury dieses Jahr sehr ungerecht.“

Neulich hagelte es schonmal Kritik von den Zuschauern. Es ging unter anderem um die Gruppenaufteilung in den Tanzduellen. Dass Knossi und Isabel gegen Ekaterina Leonova und Timon Kraus antreten mussten, konnten die „Let’s Dance“-Fans nicht fassen.

RTL zeigt „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.