Lena Meyer-Landrut posiert nur im Handtuch – Fans rasten aus! „Wunderschöne Frau“

Es war ein Auftritt, der in die deutsche Musikgeschichte eingegangen ist: Am 29. Mai 2010 gewann Lena Meyer-Landrut mit ihrem Sieger-Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest in Oslo. Seitdem geht ihre musikalische Karriere steil bergauf.

Und auch in den sozialen Medien ist Lena Meyer-Landrut äußerst beliebt. Stolze 5,6 Millionen Menschen folgen der Sängerin allein auf Instagram. Dort versorgt die 32-Jährige ihre Follower mit Neuigkeiten und gibt ihnen Einblicke in ihren Alltag. In ihrem neusten Beitrag überrascht sie die Fans mit viel nackter Haut.

Lena Meyer-Landrut posiert mit Freundinnen

Aktuell arbeitet die Sängerin hart an ihrer Musik-Karriere. Lange haben ihre Fans auf Neues von Lena Meyer-Landrut gewartet. Und nun bekommen sie die volle Bandbreite: Ihre neue Single „What I Want“ geht aktuell voll durch die Decke.

Doch wer hart arbeitet, der muss sich hin und wieder auch mal ausruhen. Und wie geht das besser als bei einem schönen Mädelstrip? Das dachte sich die Sängerin wohl auch und trommelte drei Freundinnen zusammen. Gemeinsam verbringen sie Zeit in einem Fünf-Sterne-Wellness-Hotel in Österreich. Wie das aussieht, zeigt die Sängerin nun auf Instagram.

Lena Meyer-Landrut bringt Fans zum Strahlen

Nur mit einem Handtuch bedeckt und mit Turban auf dem Kopf sitzen die vier Frauen vor der Kamera. Die Beine überschlagen und mit XXL-Sonnenbrille auf der Nase posieren Lena Meyer-Landrut und ihre Freundinnen. Die Fans sind von dem Anblick mehr als begeistert. So sehen sie ihr Idol nämlich nur selten.

Die Follower von Lena Meyer-Landrut feiern sie für diesen coolen Schnappschuss aus dem Urlaub. Ein Fan kommentiert beispielsweise: „Wunderschöne Frau.“ Ein weiterer schreibt: „Sau cooles Foto. Macht ihr auf jeden Fall richtig!“ Recht haben sie.