Lena Meyer-Landrut bemerkt peinlichen Tour-Fehler – „Wie konnte das denn passieren???“

Lange warten müssen ihre Fans nun nicht mehr, denn schon am 1. Juni ist es so weit: Lena Meyer-Landrut ist wieder auf Tour. Den Startschuss macht die einstige ESC-Gewinnerin in Leipzig, danach geht es quer durch Deutschland weiter.

Doch kurz vor der Konzert-Premiere unterläuft der Sängerin nun ein Fehler, der ihr selbst ziemlich peinlich ist. Was hat Lena Meyer-Landrut nur getan?

Lena Meyer-Landrut: Peinlichen Fehler vor Tour

Lena probt mit ihrer Crew bereits eifrig für die anstehende „Lena“-Tour, das Setting steht, der Countdown bis zum 1. Juni läuft – und dann das! Im Netz lässt die 33-Jährige ihre Fans nun an ihrem Missgeschick teilhaben.

„Wanja ist gerade aufgefallen…. Oh mein Gott, wir haben einen Flyer, den haben wir wie oft? 5.000 Mal?“, beginnt Lena ihr Video, das sie bei „TikTok“ hochgeladen hat und korrigiert sich sofort, dass es sich doch nicht um einen Flyer, sondern um einen Sticker handelt. Doch zum eigentlichen Problem:

„Wir haben einen Sticker 5 f**** tausendmal drucken lassen mit einem Termin drauf – hier 16.06. Bassum. Und da spiele ich überhaupt nicht!“ Völlig geschockt und verwundert ruft Lena Meyer-Landrut in die Kamera: „Wie konnte das denn passieren???“

Lena Meyer-Landrut: „Fake News“

Schnell macht die gebürtige Hannoveranerin klar, dass es sich hierbei um keinen Scherz handelt. „Okay, 5.000 Sticker mit diesen Fake News.“

Jetzt muss eine schnelle Lösung her. Ihre Band hätte am 16. Juni schon mal theoretisch Zeit, ein Konzert zu spielen, nun will sich Lena Meyer-Landrut etwas überlegen. Doch ob sie nun so schnell noch ein Konzert in Bassum auf die Beine stellen kann, erscheint eher unwahrscheinlich. Zumal an diesem Tag bereits die Band Saga dort auftritt.

Prompt schreibt ein Fan: „Ich habe mich schon so unendlich auf Bassum gefreut.“ Ein anderer: „Also ich wohne 15 Minuten von Bassum entfernt- wäre dabei.“ Und wieder ein anderer Anhänger findet den Fehler witzig und kommentiert: „Haha, ist das geil.“

Das sind Lenas gesamte Tourdaten:

01.06.2024 – Leipzig, Haus Auensee

02.06.2024 – Berlin, Tempodrom

03.06.2024 – Hamburg, Stadtpark

05.06.2024 – Bielefeld, Lokschuppen

06.06.2024 – Köln, Palladium

07.06.2024 – Dresden, Konzertplatz weißer Hirsch

Zusätzliche Shows

29.06.2024 – München, Tollwood Festival

30.06.2024 – Wangen, Landesgartenschau

01.07.2024 – Hadamar, 700 Jahre Festwoche

19.07.2024 – Plauen, Parktheater

21.07.2024 – Ansbach, Ansbach Open

22.07.2024 – Regensburg, Piazza Festival

26.07.2024 – Stuttgart, Freilichtbühne

27.07.2024- LU-Echternach, Echterlive Festival