Lena Meyer-Landrut: Irre Idee nach peinlichem Konzert-Fauxpas – Fans rasten aus

Damit hatte selbst Lena Meyer-Landrut nicht gerechnet. Die Sängerin, die ab dem 1. Juni auf große „Lena“-Tour quer durch Deutschland und über die Grenzen hinaus geht, hat sich einen kleinen Fauxpas erlaubt. Auf dem Sticker, der alle Tourdaten anpreist, steht auch eine Stadt für den 16.06. darauf, in der Lena gar nicht spielen wird. Und auch das Datum steht eigentlich nicht auf dem Tourplan der einstigen ESC-Gewinnerin.

Jetzt hat Lena Meyer-Landrut eine Idee, wie sie ihre Fans dennoch für den Tag vertrösten kann. Dafür holt sie Amazon Music mit ins Boot.

Lena Meyer-Landrut: Irre Idee nach Konzert-Fauxpas

Auf Instagram macht es die 33-Jährige spannend und postet ein Foto von sich im Tonstudio. Dazu die Zeilen: „something is cooking für den 16.06.“ Swiped man das besagte Bild weiter, findet man einen Chataustausch zwischen Lena und den Beteiligten bei Amazon Music. Lena fragt darin, ob der Musikstreamingdienst Lust habe, mit ihr und ihrer Band etwas Gemeinsames zu planen.

>>> Lena Meyer-Landrut bemerkt peinlichen Tour-Fehler – „Wie konnte das denn passieren???“

Die Antwort: „Jaaaa! Unbedingt. Was stellst du dir denn ungefähr vor? Großes Konzert oder eher in kleiner Runde?“ Lena Meyer-Landrut hat sich dazu bereits Gedanken gemacht: „Ich stelle mir sowas ganz Kleines, Intimes vor, damit die Fans auch was Exklusives haben – schon nochmal anders, als die Tour auch.“

Obendrein soll auch ein Meet & Greet für einige Fans stattfinden. Und nicht nur das. Lena hat noch eine Idee: „Vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass die Fans da noch ein paar Sachen erleben können?? Oder ein kleines Game? Einfach was Besonderes.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Vorbereitungen für den 16.06. scheinen auf Hochtouren zu laufen. Doch damit gerechnet, dass Lena den internen Chataustausch veröffentlicht, hat Amazon Music wohl nicht und kommentiert bei Instagram: „Einfach DMs geleakt, so exciting.“ Ja die Nachrichten hat die gebürtige Hannoveranerin offenbar einfach geleakt, sehr zur Freude ihrer Fans. Die rasten komplett aus und kommentieren unter anderem:

„Mit Meet&Greet. Bitte was! Wie toll wär’s, ahhh“

„Wäre einfach wunderbar, ich hoffe, ich kann dabei sein“

„Das wird mega“

„Ahhh was für eine schöne Idee, ich werde mir den Tag extra freihalten“

Den Startschuss ihrer Tour macht Lena am 1. Juni übrigens in Leipzig im Haus Auensee, bevor es weiter nach Berlin ins Tempodrom geht. Das letzte Konzert gibt sie am 27. Juli in Echternach in Luxemburg.