Lena Meyer-Landrut bricht ihr Schweigen – Ansage schafft Klarheit

Wenn es eine deutsche Künstlerin geschafft hat, die deutschen Charts einzunehmen, ist es definitiv Lena Meyer-Landrut. Mit ihren einprägsamen Liedern wie etwa „Satellite“ oder ihrem neuesten Hit „What I Want“ erobert die Sängerin die Herzen vieler Fans im Sturm.

Momentan muss Lena allerdings kürzer treten. Gesundheitlich stand es um die 33-Jährige so schlecht, dass sie sogar Performances auf der Bühne absagen musste. Nach Tagen des Bangens meldet sich Lena jetzt zurück!

Lena Meyer-Landrut: Gemischte Gefühle bei Fans

Es war ein Sieg wie kein anderer – mit gerade einmal 19 Jahren gewann Lena Meyer-Landrut 2010 den „ESC.“ Seitdem legt die gebürtige Hannoveranerin eine steile Karriere in der Musikbranche hin. Als Künstler möchte man jedoch nicht nur gesanglich überzeugen, sondern auch seine Fans hautnah bei Konzerten vom Hocker reißen. Dafür tourt die Sängerin gerade durch verschiedene Städte und schockte vor Kurzem mit dieser Nachricht:

Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste die Sängerin im Juni Auftritte absagen. Bei Fans der Musikerin herrschte daraufhin gemischte Stimmung. Während viele ihr gute Besserung wünschten, verstanden andere nicht den drastischen Schritt. Nun gibt es allerdings wieder Anlass zur Freude – denn Lena ist zurück!

Lena Meyer-Landrut: Es herrscht Gewissheit!

Jetzt schafft Lena Meyer-Landrut endlich Klarheit – die Tour geht weiter. Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Sängerin am 16. Juli ein Video. „Machen wir das nochmal?“, fragt sie darin und erzählt weiter: „Das kann’s ja noch nicht gewesen sein.“

Unter dem kurzen Clip titelt sie „See u in 3 days.“ Damit wird es endlich deutlich. Lena Meyer-Landrut wird bald wie geplant wieder auf der Bühne stehen. Fans der Künstlerin müssen für ihren nächsten Auftritt nicht mehr allzu lange auf heißen Kohlen sitzen!

Musikalisch geht es für Lena Meyer-Landrut am 19. Juli in Plauen weiter. Dann wird die Sängerin in gewohnter Manier mit melodischen Balladen und einer geballten Ladung an neu gewonnener Energie auf der Bühne auftreten.